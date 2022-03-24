24 Mar 2022 - 16:23- Ekonomi G: 24 Mar 2022 - 16:25

Aksigorta’da yeni atama

Türkiye’deki sigorta sektörünün önemli aktörlerinden Aksigorta’nın yaklaşık 5 yıldan bu yana İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığını üstlenen

Aksigorta’da yeni atama mask

Ayşegül Gürkale, Nisan 2022 itibariyle bu görevinden ayrılarak Sabancı Holding’in bir diğer iştiraki olan Türkiye’nin en büyük özel elektrik üreticisi olan EnerjiSa Üretim Santralleri A.Ş.’ye İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

24 Mar 2022 - 16:23 - Ekonomi

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