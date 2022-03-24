Ayşegül Gürkale, Nisan 2022 itibariyle bu görevinden ayrılarak Sabancı Holding’in bir diğer iştiraki olan Türkiye’nin en büyük özel elektrik üreticisi olan EnerjiSa Üretim Santralleri A.Ş.’ye İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
24 Mar 2022 - 16:23- Ekonomi Güncelleme: 24 Mar 2022 - 16:25
Aksigorta’da yeni atama
Türkiye’deki sigorta sektörünün önemli aktörlerinden Aksigorta’nın yaklaşık 5 yıldan bu yana İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığını üstlenen
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.