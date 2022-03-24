Aksigorta’da yeni atama

Ayşegül Gürkale, Nisan 2022 itibariyle bu görevinden ayrılarak Sabancı Holding’in bir diğer iştiraki olan Türkiye’nin en büyük özel elektrik üreticisi olan EnerjiSa Üretim Santralleri A.Ş.’ye İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.