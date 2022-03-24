OPPO’dan tanıtım

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, Oyun Geliştiricileri Konferansı 2022'de (Game Developer Conference) akıllı telefonlar için sektörün ilk ışın izleme teknolojisine sahip ColorOS Işın İzleme 3D Duvar Kağıdını tanıttı. Katılımcılar, OPPO'nun kısa bir süre önce tanıttığı en yeni amiral gemisi modeli Find X5 Pro'da, birden fazla gerçek zamanlı ışın izleme duvar kağıdını deneyimleme şansı elde etti. 3D duvar kağıdının bu yıl içinde bir APK aracılığıyla yayınlanması planlanıyor.