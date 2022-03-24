Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, Oyun Geliştiricileri Konferansı 2022'de (Game Developer Conference) akıllı telefonlar için sektörün ilk ışın izleme teknolojisine sahip ColorOS Işın İzleme 3D Duvar Kağıdını tanıttı. Katılımcılar, OPPO'nun kısa bir süre önce tanıttığı en yeni amiral gemisi modeli Find X5 Pro'da, birden fazla gerçek zamanlı ışın izleme duvar kağıdını deneyimleme şansı elde etti. 3D duvar kağıdının bu yıl içinde bir APK aracılığıyla yayınlanması planlanıyor.
24 Mar 2022 - 16:24- Ekonomi Güncelleme: 24 Mar 2022 - 16:25
OPPO’dan tanıtım
Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, Oyun Geliştiricileri Konferansı 2022'de (Game Developer Conference) akıllı telefonlar için sektörü...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.