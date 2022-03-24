24 Mar 2022 - 16:24- Ekonomi G: 24 Mar 2022 - 16:25

OPPO’dan tanıtım

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, Oyun Geliştiricileri Konferansı 2022'de (Game Developer Conference) akıllı telefonlar için sektörü...

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, Oyun Geliştiricileri Konferansı 2022'de (Game Developer Conference) akıllı telefonlar için sektörün ilk ışın izleme teknolojisine sahip ColorOS Işın İzleme 3D Duvar Kağıdını tanıttı. Katılımcılar, OPPO'nun kısa bir süre önce tanıttığı en yeni amiral gemisi modeli Find X5 Pro'da, birden fazla gerçek zamanlı ışın izleme duvar kağıdını deneyimleme şansı elde etti. 3D duvar kağıdının bu yıl içinde bir APK aracılığıyla yayınlanması planlanıyor.

24 Mar 2022 - 16:24 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.641.718 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aksigorta’da yeni atama mask
Aksigorta’da yeni atama
“30 bin müteahhit iflasla yüzleşiyor” mask
“30 bin müteahhit iflasla yüzleşiyor”
Konutta KDV indirimi düzenlemesine Keleş’ten tepki mask
Konutta KDV indirimi düzenlemesine Keleş’ten tepki
Kimya sektöründe   ödül töreni yapıldı   mask
Kimya sektöründe   ödül töreni yapıldı  
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı! mask
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı!
KSO Meclisi’ne Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu konuk oldu mask
KSO Meclisi’ne Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu konuk oldu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL