Eski Dostlar 380. toplantıda buluştu

Hepsi de rahmetli olan Emin Saka, Mustafa Ersoy ve Fikret Balcı tarafından 1966 yılında kurulan “Kocaeli ve Kocaelispor’u Seven Eski Dostlar Grubu”nun 380’inci toplantısı Otel Asya’da gerçekleşti. Gazeteci-Yazar Orhan Balcı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya Dt. Turan Sarı, Reha Yıldırım, Hamza Baştürk, Ahsen Okyar, Rahmi Tüfekçi, Durmuş Ali Yalnız, Orhan Balcı, Birol Öztürk, Levent Gülcü, Tayfun Ersöz, Ecz. Erdinç Özden, Tahir Ersöz, Mustafa Güner, Mehmet Akif Şen, Rıdvan Toksöz ve Mehmet Çınar katıldı.
“56 YIL OLMUŞ”
Orhan Balcı açılış konuşmasında, “Geçen 56 yılda ebediyete uğurladığımız dostlarımıza Allah’tan rahmet, çalışmalarımıza destek olanlara sağlık diliyorum” dedi. Geçen ay kaybedilen Günay Gülcü ile ilgili oğlu Levent Gülcü, Rahmi Tüfekçi ve Ahsen Okyar değerlendirmelerini aktardı. Hamza Baştürk ve Durmuş Ali Yalnız şiirlerini okudu. “Eski Dostlar” şarkısı ile toplantı sona erdi. Dostluk, arkadaşlık ortak paydasında buluşan Eski Dostlar Grubu aylar sonra birlikte gerçekleşen güzel bir akşamı böylece arkada bıraktılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.