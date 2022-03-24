24 Mar 2022 - 16:28- Gündem G: 24 Mar 2022 - 16:30

Âşık Veysel unutulmaz türküleriyle anıldı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi işbirliğinde düzenlenen konserde halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 49’uncu yılında türküleriyle anıldı

Âşık Veysel unutulmaz türküleriyle anıldı mask

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Anadolu Türkülerini Yaşatma ve Tanıtma Derneği (Türkü-Der) işbirliğinde halk ozanımız Aşık Veysel’i vefatının 49’uncu yıldönümünde anmak için Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde konser düzenlendi. Konsere İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu ile türkü seven sanatseverler katıldı.

UNUTULMAZ ESERLER

Konser akşamında Şef Perihan Karakurt yönetimindeki Türkü-Der Halk Müziği Korosu, Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerini sazlar eşliğinde seslendirdi. 10 eserin yer aldığı konserin sonunda Şef Perihan Karakurt’a çiçeğini Başkan Ali Yıldırım Sezer, sunucu Murat Şahin’e de çiçeğini İl Müdürü Fatih Taşdelen takdim etti. Taşdelen ve Sezer koro heyetine ve sanatseverlere katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür etti.

24 Mar 2022 - 16:28 - Gündem

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