Âşık Veysel unutulmaz türküleriyle anıldı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Anadolu Türkülerini Yaşatma ve Tanıtma Derneği (Türkü-Der) işbirliğinde halk ozanımız Aşık Veysel’i vefatının 49’uncu yıldönümünde anmak için Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde konser düzenlendi. Konsere İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu ile türkü seven sanatseverler katıldı.
UNUTULMAZ ESERLER
Konser akşamında Şef Perihan Karakurt yönetimindeki Türkü-Der Halk Müziği Korosu, Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerini sazlar eşliğinde seslendirdi. 10 eserin yer aldığı konserin sonunda Şef Perihan Karakurt’a çiçeğini Başkan Ali Yıldırım Sezer, sunucu Murat Şahin’e de çiçeğini İl Müdürü Fatih Taşdelen takdim etti. Taşdelen ve Sezer koro heyetine ve sanatseverlere katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.