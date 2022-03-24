Kartepe’de Enerji Birimi kuruldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca Kartepe Belediyesi bünyesinde Enerji Birimi kuruldu. Faaliyetlerine başlayan birim Kartepe Belediyesi enerji tüketiminde tasarrufunun sağlanması noktasında titiz bir çalışma yürütecek. Enerji Birimleri tarafından kamu binaları ve tesislerde, enerji kullanım alanlarının analizi, aylık ve yıllık kullanım bedellerinin raporlanması, elektrik-doğalgaz-su başlığı altında verimli-verimsiz sınıflandırması ve çıkan sonuçlar doğrultusunda gereken tedbirin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

BİNALARIN PERFORMANSI RAPORLANACAK

Enerji Birimleri enerji kaybının azaltılmasının yanı sıra iyileştirme çalışmaları da yapacak. Binaların enerji performansı raporlanacak. Yenilenebilir enerji alanında yapılacak çalışmalar ile ilerleyen dönemde enerji tasarrufunun arttırılması hedefleniyor. Enerji Birimi, Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürütecek.