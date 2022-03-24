Vatandaşa 700 kilogram istiridye mantarı dağıtıldı

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği mantar üretim tesisinde hasadını gerçekleştirdiği istiridye mantarlarını, Alikahya ve Yuvam akarca bölgelerinde kurduğu stantlarda vatandaşlarla buluşturdu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde üretilen protein bakımından zengin istiridye mantarı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
SATIŞI YAPILIYOR
Gün içerisinde iki farklı bölgede istiridye mantarını vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaklaşık 700 kilogram mantar dağıttı. İlerleyen günlerde İzmit’in diğer bölgelerinde de dağıtım gerçekleştirecek olan İzmit Belediyesi, daha fazla mantara ulaşmak isteyen vatandaşları satış noktası olan İzmit Çınar Halk Market’e bekliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.