Vatandaşa 700 kilogram istiridye mantarı dağıtıldı

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği mantar üretim tesisinde hasadını gerçekleştirdiği istiridye mantarlarını, Alikahya ve Yuvam akarca bölgelerinde kurduğu stantlarda vatandaşlarla buluşturdu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde üretilen protein bakımından zengin istiridye mantarı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

SATIŞI YAPILIYOR

Gün içerisinde iki farklı bölgede istiridye mantarını vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaklaşık 700 kilogram mantar dağıttı. İlerleyen günlerde İzmit’in diğer bölgelerinde de dağıtım gerçekleştirecek olan İzmit Belediyesi, daha fazla mantara ulaşmak isteyen vatandaşları satış noktası olan İzmit Çınar Halk Market’e bekliyor.