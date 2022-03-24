Derbent Türkiye’nin zirvesine koşuyor

Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’ne bağlı Derbent Ortaokulu’ndan çok büyük bir başarı geldi. Okul Sporları Bocce Türkiye Yarı Finalleri’nde ilimizi temsil eden okulun 4 takımından 3’ü adlarını Türkiye Bocce Final Grubu’na yazdırdı. Finaller Aydın’da gerçekleşecek

3 TAKIMLA BOCCE TÜRKİYE FİNALLERİNDELER

Derbent Ortaokulu’ndan sevindiren bir başarı geldi. Okulun bocce takımları Kocaeli’de birinci oldu ve ilimizi Başkent Ankara’daki Okul Sporları Bocce Türkiye Yarı Finalleri’nde temsil etme hakkı elde etti. Kartepe ekibi Ankara’da da rakiplerini bir bir geçerek müthiş bir başarıya imza attı ve Yıldız Kız, Yıldız Erkek ile Küçük Kız kategorilerinde Türkiye finallerine kaldı.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Son maçlarında Ankara Kazan’ın okulunu hem de rakibin çok alışık olduğu parkurda mağlup etmeyi başaran Derbent Ortaokulu ilimize ve Kartepe’ye 3 takımı finallere kalmış bir şekilde döndü. Bölge finalinde Küçük ve Yıldız Kız takımları şampiyon, Yıldız Erkek takımı ise 1 fark ile bölge ikincisi olarak ayakta alkışlandı.

BİR ETHEM NURİ, ALİ CAN VE ÜMMÜHAN OCAK PROJESİNE KOCAMAN DESTEK

325 öğrencisi bulunan ve müdürlüğünü Ethem Nuri Tuncel’in yaptığı Derbent Ortaokulu’nun bocce takımlarını Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Can çalıştırdı. Öte yandan kardeşi de sporcu olan Ümmühan Ocak ise Ankara’da sporcularla yakından ilgilenirken örnek bir davranışa imza attı. Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın da yalnız bırakmadığı öğrenciler, hem Kartepe’nin hem de Kocaeli’nin gururu oldular.

SPORCU BAŞKAN YALNIZ BIRAKMADI

Takımların konaklama, ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Mustafa Kocaman sporculara hitaben yaptığı konuşmada “Değerli sporcular ve öğrenciler… Kazanmak ya da kazanmamak… Buna kesinlikle bakmıyoruz. Sizden istediğim bir şey var. Hangi branş ile ilgilenirseniz ilgilenin, sporu hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın” dedi. Kocaman öte yandan Derbent İlk Öğretim Okulu Müdürü Ethem Nuri Tuncel’i, okulun tüm öğretmenlerini, öğrencilerini ve aileleri kutladı.