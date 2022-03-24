24 Mar 2022 - 16:41- Spor G: 24 Mar 2022 - 16:42

Derince Yavuzspor’a tam destek
Derince Yavuzspor’a tam destek mask

Gençliğe ve spora yönelik yatırımların hız kesmediği Derince’de Başkan Aygün, ilçeyi amatör kümede başarıyla temsil eden Yavuzspor Kulübü’nü antrenmanda ziyaret etti. Aygün AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileri ile birlikte Yavuz Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İlçeyi U-18 Ligi Elit A 2 Grubu’nda başarıyla temsil eden kulüpte, Yavuzspor Kulübü Başkanı Ayhan Doğan Özkan, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular ile bir araya geldi. Gençliğe ve spora yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “Amatör spor kategorilerinde ilçemizi temsil eden kulüplerimizin her zaman yanındayız. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, değer katan spor kulüplerimizin faaliyetlerini destekliyoruz” dedi.

24 Mar 2022 - 16:41 - Spor

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