Derince Yavuzspor’a tam destek

Gençliğe ve spora yönelik yatırımların hız kesmediği Derince’de Başkan Aygün, ilçeyi amatör kümede başarıyla temsil eden Yavuzspor Kulübü’nü antrenmanda ziyaret etti. Aygün AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileri ile birlikte Yavuz Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İlçeyi U-18 Ligi Elit A 2 Grubu’nda başarıyla temsil eden kulüpte, Yavuzspor Kulübü Başkanı Ayhan Doğan Özkan, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular ile bir araya geldi. Gençliğe ve spora yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Aygün, “Amatör spor kategorilerinde ilçemizi temsil eden kulüplerimizin her zaman yanındayız. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, değer katan spor kulüplerimizin faaliyetlerini destekliyoruz” dedi.
24 Mar 2022 - 16:41- Spor Güncelleme: 24 Mar 2022 - 16:42
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.