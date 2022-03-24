24 Mar 2022 - 16:41- Spor G: 24 Mar 2022 - 16:43

Jimnastik gaza bastı
Jimnastik gaza bastı mask

Kentimizde jimnastiği adeta yeniden kuran Tolga Havuç ve talebeleri, başarıdan başarıya koşuyor.  Geçen hafta aerobik jimnastik, önceki gün artistik jimnastik B kategorisinden sonra dün artistik jimnastik A kategorisinde de tamamı alt yapılarımızdan yetişen jimnastikçilerle podyuma çıkan ekip, bol madalya topladı. Ada Akan 2’ncilik ve yer aletinde şampiyonluk elde ederken, Ayşe Beren Taşkın takım şampiyonluğu ile atlama masası birinciliğini kimseye kaptırmadı. Zeynep Yağmur Örücü takım 2‘nciliği ve bireysel 4’ncülük, Buğlem Ercan ve Sımra İpek Öztürk takım 1’nciliğini kazandı.

24 Mar 2022 - 16:41 - Spor

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