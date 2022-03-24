24 Mar 2022 - 17:05- Gündem G: 24 Mar 2022 - 17:07

Devrim Bal: Fatma Başkan İzmit’e  hak ettiği değeri veriyor diye kızıyorlar

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal, Fethiye Caddesi ve Yeşilova Mahallesi’nde devam eden çalışmalara yönelik eleştirilere cevap verdi. Bal, “Fatma Başkan İzmit’e hak ettiği değeri veriyor diye kızıyorlar” dedi 

Devrim Bal: Fatma Başkan İzmit’e  hak ettiği değeri veriyor diye kızıyorlar mask

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal, Fethiye Caddesi ve Yeşilova Turan Güneş Caddesi’nde devam eden çalışmalara yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Bal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Neden biliyor musunuz? Bu kenti onlardan daha çok sevdiğimizi biliyorlar da ondan! Neredeyse 20 yıl yönettikleri İzmit’te ne Fethiye Caddesi’ni ne Yürüyüş Yolu’nu ne Yeşilova’yı ne Mehmet Ali Paşa’yı ne de köyleri görmediler. Gidip bir çivi çakmak akıllarına gelmedi ya hani… Daha önce Fethiye Caddesi’ne el sürmeyenler Fatma Başkan niye el sürüyor, neden güzelleştiriyor, neden insanlara sorarak İzmit’e hak ettiği değeri veriyor diye kızıyorlar. 


“BİR KÖPRÜNÜN BAKIMINI BİLE YAPAMAYANLAR”

1 tane, adet! Ne derseniz artık. Yürüyüş Yolu’na bir çivi çakmak dahi zor gelen zihniyete bugün Fatma Başkan Yürüyüş Yolu’nu baştan sona yeniletiyor ya! Fatma Başkan 16 yıldır çözülmeyen köy sorunlarına el atıyor, köylerde yol yapıyor, çiftçiyi destekliyor ya! Bu zihniyete tekrar köylerin önemini öğretiyor ve ulaşım gibi sorunlarının çözülmesini sağlıyor ya! Bütün bu safsata işte bundan. Yoksa bir köprünün bakımını bile yapamayanlar Fethiye Caddesi’ne söz söyleyecek yüzü bulamazdı.”
# chp

24 Mar 2022 - 17:05 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.641.718 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vatandaşa 700 kilogram istiridye mantarı dağıtıldı mask
Vatandaşa 700 kilogram istiridye mantarı dağıtıldı
Kartepe’de Enerji Birimi kuruldu mask
Kartepe’de Enerji Birimi kuruldu
Âşık Veysel unutulmaz türküleriyle anıldı mask
Âşık Veysel unutulmaz türküleriyle anıldı
Eski Dostlar 380. toplantıda buluştu mask
Eski Dostlar 380. toplantıda buluştu
Martta doğan EYDEM kursiyerlerine sürpriz mask
Martta doğan EYDEM kursiyerlerine sürpriz
İzmit Belediyesi, Ramazan kolisi desteğine başladı mask
İzmit Belediyesi, Ramazan kolisi desteğine başladı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL