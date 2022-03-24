Devrim Bal: Fatma Başkan İzmit’e  hak ettiği değeri veriyor diye kızıyorlar

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal, Fethiye Caddesi ve Yeşilova Turan Güneş Caddesi’nde devam eden çalışmalara yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Bal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Neden biliyor musunuz? Bu kenti onlardan daha çok sevdiğimizi biliyorlar da ondan! Neredeyse 20 yıl yönettikleri İzmit’te ne Fethiye Caddesi’ni ne Yürüyüş Yolu’nu ne Yeşilova’yı ne Mehmet Ali Paşa’yı ne de köyleri görmediler. Gidip bir çivi çakmak akıllarına gelmedi ya hani… Daha önce Fethiye Caddesi’ne el sürmeyenler Fatma Başkan niye el sürüyor, neden güzelleştiriyor, neden insanlara sorarak İzmit’e hak ettiği değeri veriyor diye kızıyorlar.



“BİR KÖPRÜNÜN BAKIMINI BİLE YAPAMAYANLAR”

1 tane, adet! Ne derseniz artık. Yürüyüş Yolu’na bir çivi çakmak dahi zor gelen zihniyete bugün Fatma Başkan Yürüyüş Yolu’nu baştan sona yeniletiyor ya! Fatma Başkan 16 yıldır çözülmeyen köy sorunlarına el atıyor, köylerde yol yapıyor, çiftçiyi destekliyor ya! Bu zihniyete tekrar köylerin önemini öğretiyor ve ulaşım gibi sorunlarının çözülmesini sağlıyor ya! Bütün bu safsata işte bundan. Yoksa bir köprünün bakımını bile yapamayanlar Fethiye Caddesi’ne söz söyleyecek yüzü bulamazdı.”