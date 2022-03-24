Ölüm kalım maçları geldi çattı!

Kalan kritik haftalar öncesi hata lüksü oldukça azalan Kocaelispor’da özelikle iç saha maçları son derece önem arz ediyor. Sezon sonuna kadar Denizlispor, Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü, Altınordu ve Adanaspor ile sahasında, Bursa, Menemen, Erzurum ve Eyüpspor ile de deplasmanda karşılaşacak. 33 puanı bulunan Kocaelispor’da öncelikli hedef sezon sonunda en az 46-47 puan toplayıp ligi amorti etmek. Alt sıralardaki takımların son haftalardaki çıkışı 45 puanı bile riske edebilir. İşte son puan durumu ve 35 puan ile altındaki takımların kalan maçları.

KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI (33)

Denizli

Bursa (D)

Bandırma

Menemen (D)

Manisa

Erzurum (D)

Altınordu

Eyüp (D)

Adana

BOLUSPOR’UN KALAN MAÇLARI (35)

Manisa

Bandırma (D)

Erzurum

Eyüp (D)

Ümraniye

Adana (D)

Samsun

Ankaragücü (D)

Altınordu

KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜN KALAN MAÇLARI (35)

Bursa

Gençlerbirliği (D)

Denizli

Ümraniye (D)

Menemen

Bandırma (D)

Manisa

Erzurum (D)

Ankaragücü

MENEMENSPOR’UN KALAN MAÇLARI (35)

İstanbul

Balıkesir (D)

KOCAELİSPOR

Keçiören (D)

Tuzlaspor

Denizli (D)

Gençlerbirliği

Bursa (D)

TUZLASPOR’UN KALAN MAÇLARI (34)

Ümraniye

Denizli (D)

Gençlerbirliği

Erzurum (D)

Adana

Menemen (D)

Eyüp

Manisa (D)

Samsun

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KALAN MAÇLARI (34)

İstanbul

Keçiörengücü (D)

Gençlerbirliği

Tuzla (D)

Bursa (D)

Bandırma

Denizli (D)

Erzurum

Menemen (D)

Ümraniye

ALTINORDU’NUN KALAN MAÇLARI (31)

Adana

Eyüp (D)

Manisa

Ankaragücü (D)

Samsunspor (D)

KOCAELİSPOR (D)

Balıkesir

Boluspor (D)

DENİZLİSPOR’UN KALAN MAÇLARI (30)

KOCAELİSPOR (D)

Tuzla

Keçiören (D)

İstanbul

Bursa (D)

Gençlerbirliği

Menemen

Ümraniye (D)

Erzurum

BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI (28)

Keçiörengücü

KOCAELİSPOR (D)

İstanbul (D)

Gençlerbirliği

Denizli

Manisa (D)

Ümraniye

Bandırma (D)

Menemen

1. LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.ANKARAGÜCÜ

28

18

5

5

43

20

59

2. ÜMRANİYESPOR

28

17

4

7

47

27

55

3. BANDIRMASPOR

28

15

4

9

42

25

49

4.İSTANBULSPOR

27

14

5

8

44

30

47

5.EYÜPSPOR

28

12

10

6

41

30

46

6.ERZURUMSPOR

28

12

8

8

41

33

44

7.SAMSUNSPOR

27

11

9

7

45

35

42

8.ADANASPOR

28

10

8

10

32

28

38

9.MANİSA FK

28

10

7

11

31

34

37

10.BOLUSPOR

27

9

8

10

31

31

35

11.KEÇİÖRENGÜCÜ

27

9

8

10

34

36

35

12.MENEMENSPOR

28

8

11

9

36

44

35

13.TUZLASPOR

27

9

7

11

24

28

34

14.GENÇLERBİRLİĞİ

27

10

4

13

32

42

34

15.KOCAELİSPOR

27

9

6

12

26

33

33

16.ALTINORDU

28

10

1

17

31

51

31

17. DENİZLİSPOR

27

8

6

13

26

39

30

18.BURSASPOR

27

7

7

13

29

40

28

19.BALIKESİRSPOR

27

3

2

22

20

49

11