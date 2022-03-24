Ölüm kalım maçları geldi çattı!

Kalan kritik haftalar öncesi hata lüksü oldukça azalan Kocaelispor’da özelikle iç saha maçları son derece önem arz ediyor. Sezon sonuna kadar Denizlispor, Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü, Altınordu ve Adanaspor ile sahasında, Bursa, Menemen, Erzurum ve Eyüpspor ile de deplasmanda karşılaşacak. 33 puanı bulunan Kocaelispor’da öncelikli hedef sezon sonunda en az 46-47 puan toplayıp ligi amorti etmek. Alt sıralardaki takımların son haftalardaki çıkışı 45 puanı bile riske edebilir. İşte son puan durumu ve 35 puan ile altındaki takımların kalan maçları.
KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI (33)
Denizli
Bursa (D)
Bandırma
Menemen (D)
Manisa
Erzurum (D)
Altınordu
Eyüp (D)
Adana
BOLUSPOR’UN KALAN MAÇLARI (35)
Manisa
Bandırma (D)
Erzurum
Eyüp (D)
Ümraniye
Adana (D)
Samsun
Ankaragücü (D)
Altınordu
KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜN KALAN MAÇLARI (35)
Bursa
Gençlerbirliği (D)
Denizli
Ümraniye (D)
Menemen
Bandırma (D)
Manisa
Erzurum (D)
Ankaragücü
MENEMENSPOR’UN KALAN MAÇLARI (35)
İstanbul
Balıkesir (D)
KOCAELİSPOR
Keçiören (D)
Tuzlaspor
Denizli (D)
Gençlerbirliği
Bursa (D)
TUZLASPOR’UN KALAN MAÇLARI (34)
Ümraniye
Denizli (D)
Gençlerbirliği
Erzurum (D)
Adana
Menemen (D)
Eyüp
Manisa (D)
Samsun
GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KALAN MAÇLARI (34)
İstanbul
Keçiörengücü (D)
Gençlerbirliği
Tuzla (D)
Bursa (D)
Bandırma
Denizli (D)
Erzurum
Menemen (D)
Ümraniye
ALTINORDU’NUN KALAN MAÇLARI (31)
Adana
Eyüp (D)
Manisa
Ankaragücü (D)
Samsunspor (D)
KOCAELİSPOR (D)
Balıkesir
Boluspor (D)
DENİZLİSPOR’UN KALAN MAÇLARI (30)
KOCAELİSPOR (D)
Tuzla
Keçiören (D)
İstanbul
Bursa (D)
Gençlerbirliği
Menemen
Ümraniye (D)
Erzurum
BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI (28)
Keçiörengücü
KOCAELİSPOR (D)
İstanbul (D)
Gençlerbirliği
Denizli
Manisa (D)
Ümraniye
Bandırma (D)
Menemen
1. LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
28
18
5
5
43
20
59
28
17
4
7
47
27
55
28
15
4
9
42
25
49
27
14
5
8
44
30
47
28
12
10
6
41
30
46
28
12
8
8
41
33
44
27
11
9
7
45
35
42
28
10
8
10
32
28
38
28
10
7
11
31
34
37
27
9
8
10
31
31
35
27
9
8
10
34
36
35
28
8
11
9
36
44
35
27
9
7
11
24
28
34
27
10
4
13
32
42
34
27
9
6
12
26
33
33
28
10
1
17
31
51
31
27
8
6
13
26
39
30
27
7
7
13
29
40
28
27
3
2
22
20
49
11
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.