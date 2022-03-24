İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, KOTSİAD İzmit Şube Başkanı Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Mehmet Aktan, Başkan Hürriyet’i 29 Mart Salı günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek 1. olağan kongrelerine davet etti. Kongrenin İzmit’e hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Hürriyet, nazik davetlerinden ötürü Mehmet Aktan ve yönetimine teşekkür etti.
24 Mar 2022 - 18:10- Gündem Güncelleme: 24 Mar 2022 - 18:12
KOTSİAD’tan Başkan Hürriyet’e kongre daveti
Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KOTSİAD) İzmit Şube Başkanı Mehmet Aktan, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i kongrelerine davet etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.