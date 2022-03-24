24 Mar 2022 - 18:10- Gündem G: 24 Mar 2022 - 18:12

KOTSİAD’tan Başkan Hürriyet’e kongre daveti

Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KOTSİAD) İzmit Şube Başkanı Mehmet Aktan, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i kongrelerine davet etti

KOTSİAD’tan Başkan Hürriyet’e kongre daveti mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, KOTSİAD İzmit Şube Başkanı Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Mehmet Aktan, Başkan Hürriyet’i 29 Mart Salı günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek 1. olağan kongrelerine davet etti. Kongrenin İzmit’e hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Hürriyet, nazik davetlerinden ötürü Mehmet Aktan ve yönetimine teşekkür etti.
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24 Mar 2022 - 18:10 - Gündem

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