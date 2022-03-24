KOTSİAD’tan Başkan Hürriyet’e kongre daveti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, KOTSİAD İzmit Şube Başkanı Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Mehmet Aktan, Başkan Hürriyet’i 29 Mart Salı günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek 1. olağan kongrelerine davet etti. Kongrenin İzmit’e hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Hürriyet, nazik davetlerinden ötürü Mehmet Aktan ve yönetimine teşekkür etti.