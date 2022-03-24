Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi’nde bulunan kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, komşu oldukları ve arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.A. (74) ile Hasan Aksüt (60) arasında kahvehanede tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O.A., yanında bulunan tabanca ile Hasan Aksüt’e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aksüt’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bugün O.A’nın Yalova’nın Altınova ilçesinden Karamürsel’e geleceği yönünde duyum aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Karamürsel Dereköy yol kontrol noktasında konuşlandı. Ekipler, durdurdukları bir toplu taşıma aracında O.A’yı yakaladı. Gözaltına alınan O.A’nın ifadesinde, olayda kullandığı tabancayı denize attığını söylediği öğrenildi.
Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.