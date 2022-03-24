24 Mar 2022 - 20:58- Asayiş G: 24 Mar 2022 - 20:59

Suç örgütü operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahlı suç örgütünün ’adam öldürmeye teşebbüs’, ’gasp’ ve ’zorla alıkoyma’ suçları işlediği tespit edildi. Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van’da özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 350 polis ile geçtiğimiz günlerde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi Ekipler; oteller, eğlence merkezleri ve barların da içerisinde yer aldığı 8 iş yerinde ve 32 ikamette arama yaptı. Yapılan aramalarda mağdur şahıslara ait çok sayıda çek, senet ve doküman, 2 ruhsatsız tabanca, 76 dolu fişek ve 3 adet av tüfeği ele geçirilirken 33 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi. 24 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Mar 2022 - 20:58 İHA Kayseri- Asayiş

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