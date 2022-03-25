25 Mar 2022 - 00:05- Asayiş G: 25 Mar 2022 - 00:09

TÜPRAŞ’ta yangın! 4 kişi yaralandı

TÜPRAŞ’da akşam saatlerinde meydana gelen yangın kontrol altına alınırken 4 kişinin yaralandığı, 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
TÜPRAŞ’ta yangın! 4 kişi yaralandı mask

TÜPRAŞ’ta saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, TÜPRAŞ’ın kendi ekipleri tarafından söndürülürken iddialara göre çıkan yangına TÜPRAŞ’ın kendi itfaiyelerinin müdahale etmesi sonucu kontrol altına alınırken yangında 4 kişi yaralandı. Ayrıca yaralılarından ikisinin durumunun ağır olduğu da belirtildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

25 Mar 2022 - 00:05 - Asayiş

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