TÜPRAŞ’ta yangın! 4 kişi yaralandı

TÜPRAŞ’ta saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, TÜPRAŞ’ın kendi ekipleri tarafından söndürülürken iddialara göre çıkan yangına TÜPRAŞ’ın kendi itfaiyelerinin müdahale etmesi sonucu kontrol altına alınırken yangında 4 kişi yaralandı. Ayrıca yaralılarından ikisinin durumunun ağır olduğu da belirtildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.