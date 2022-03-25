Eşmespor iddialı geliyor!

Bu sezon 2. Amatör Lig E Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Eşmespor’da Furkan İnan ve Cihan Mut takımın yeni transferleri arasında yer alıyor. Orta sahada oynayan Furkan ile sağ bek Cihan, bu sezon iyi bir kadro ile yola çıktıklarını ifade etti ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. Süper Amatör Lig takımlarından Arslanbey Organize Sanayispor’dan birçok futbolcu transfer eden Kartepe ekibi sezon sonunda 1. Amatör Lig’e çıkmayı hedefliyor.

RAKİP ULAŞLI

Öte yandan ilimizin başarılı futbolcularından, hem sağ bekte hem de savunmanın ortasında forma giyebilen Enes Tümer ise dizindeki sakatlığı nedeni ile futbola ara verdiğini belirtti ve Eşmespor’un maçlarını yakından takip edeceğini ifade ederek takım arkadaşlarına başarı dileğinde bulundu. İlk maçında Uzuntarlaspor karşısında 1-0 kazanan ve ikinci maçını pazar günü Ulaşlıspor’u konuk edecek. Şehit Ast Çavuş Fatih Karagöz Stadı’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak.

GRUPTA SIKI TAKIMLAR VAR

Osmanlı 41, Karamürsel İdmanyurdu, Kızderbent, Derbent Esnaf, Gölcük Asarköy, Uzuntarla ve Ulaşlıspor’dan oluşan E Grubu’nda sezonun son haftasına kadar çekişmenin olacağı düşünülüyor. Bu pazar E Grubu’ndaki diğer 3 maç da saat 17.00’de başlayacak. Osmanlı 41, Kızderbent’i Kavaklı Stadı’nda konuk edecek. Asarköy ile Derbent Esnaf takımları Hisareyn Sahası’nda 3 puan mücadelesi verecek Karamürsel İdmanyurdu ile Uzuntarlaspor ise Karamürsel Stadı’nda karşı karşıya gelecek.