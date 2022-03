Öztürk: Bayram öncesi esnafımıza sıkıntı olmayacak

İKM Başkanı Murat Öztürk, İzmit Belediyesi’nin Fethiye Caddesi Düzenleme Projesi’nde son durumları ve SEDAŞ’ın altyapı için çalışmalara başlama sürecini anlattı. Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Fethiye ve İstiklal Caddesi için son virajdayız. Uzun zamandır devam eden altyapı çalışmaları SEDAŞ’ın müteahhit girmesi ile birlikte hızlanmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet SEDAŞ’ın daha çabuk çalışmalarını başlatabilmesi için Sakarya SEDAŞ, arkasından Ankara Genel Müdürlüğü’ne giderek yetkililer ve genel müdürlerle görüşmeleri sonunda, dün yani çarşamba günü itibarı ile çalışmalar başlamış oldu.

“BU ESNAFA KIYMAYIN”

Özellikle doların artması sonucunda SEDAŞ’ın 51 ile bakan müteahhit konkordato ilan etmesi ile sıkıntılar olmuştu. Çalışmaları işi yavaşlatma içinde olan bazı yetkili birimler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in gayreti sonunda çok hızlı şekilde sürdürmeye başladı. Bizlere her konuda her zaman da yanımızda olan Kocaeli SEDAŞ Bölge Müdürü Gökmen Çebi müdürümüze tüm esnaflarımız adına da teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi bu kentin hangi birimin başında olursa olsun bir taş üstüne taş koyanın başımızın üstünde yeri vardır ama Allah için lütfen bu esnafa kıymayın; bu halka daha fazla eziyet etmeyin siyaset için bizim ekmeğimizle oynamayın.

“ESNAFIMIZA SIKINTI OLMAYACAK”

Bırakın herkes işini yapsın ama bu işte siyaset yapılacak diye esnafın burnuna kadar gelen sabır sınırlarını zorlamayın. Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi için kimse siyaset yapmasın tam tersine destek olunması gerekmekte. Biz esnaflar olarak yürüyüş yolunda nasıl destek olduysak sabır gösterdiysek bu cadde için de esnafımız destek olmakta. Tabi ki sıkıntılar gecikmeler istenmeyen talihsizlikler olmuştur. Fakat her daim tolere edilmiştir. Biz Ramazan Bayramı’na kadar alt ince asfaltın atılarak toz ve çamur gibi sıkıntılardan kurtularak, bayram öncesi esnafımıza sıkıntı olmayacaktır. Başkanımız ve fen işleri ve İzmit Belediyesi’nin tüm birimleri gayret gösteriyorlar. Biz İKM olarak her daim esnaflarımızın yanında olmaya ve bu süreçte İzmit Belediyesi’nin tüm başkan yardımcıları, meclis üyeleri, zabıta müdürlükleri esnafımızın en küçük sıkıntısında bizlere kapısı açık durumdadır. Bu süreçte esnafımızın göstermiş olduğu sabır taktire değer”