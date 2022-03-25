Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına Zabıta koştu

Derinceli - @Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: ajanmış, Türk insanı 250 euro ile bir ay nasıl geçiniyor onu görmeye gelmiş :) bide gizli gizli beynimize cip takacakmış, ayrıca körfezden konyaya geçip gizli üsteki borla çalışan uzay gemilerimizi incelicekmiş, derhal sınırdışı edilmeli :)