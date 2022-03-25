Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına Zabıta koştu

Körfez ilçesinde yaşayan bir arkadaşına gelen ve bisikletiyle gezerken kaybolan turistin yardımına Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. İngiliz turist Zabıta ekiplerince Körfez’deki yakınlarının evine bırakıldı.
İZMİT’TE KAYBOLDU
Körfez’de yaşayan bir arkadaşına tatil için gelen İngiliz turist, bisikletiyle gezerken kayboldu. Döneceği adresi bulamayan Helena isimli İngiliz turist, İzmit Tavşantepe Ulu Camii’ne sığındı. Camii imamının haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. İngiliz turistin Körfez ilçesinde ikamet eden arkadaşına ulaşıldı.
YAKININA ULAŞILIP EVİNE BIRAKILDI
İngiliz turistin Körfez ilçesinde gideceği evin adresi belirlendi. Zabıta ekipleri bisikletli İngiliz turisti, Körfez’deki arkadaşlarının evine bıraktı. İngiliz turist, kendisiyle ilgilenen Zabıta ekiplerine teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Şamil - memlekette ne normal ki
PLEVNELİ - bir işe yarasınlar BARİ BEDAVADAN PARA KAZANANLAR BİRDE MUHTARLAR VAR ..MİLLETİN SIRTINDA KAMBUR HELE Kİ ZABITALIK BİRİMİ SİYASİLERİN BELEDİYEYE YANDAŞ ALMA BİRİMİ OLMUŞ
Lazo - Devletin kozmik odasına girmek ve gizli bilgileri Yunana vermek ne işi?
Izmitli - Tavşantepe Ulucami nerede , Körfez nerede ?
İnandırıcı değil ...........!
bu iş İSTİHBARAT işi . Yetkililer takibe almalı.
Derinceli - ajanmış, Türk insanı 250 euro ile bir ay nasıl geçiniyor onu görmeye gelmiş :) bide gizli gizli beynimize cip takacakmış, ayrıca körfezden konyaya geçip gizli üsteki borla çalışan uzay gemilerimizi incelicekmiş, derhal sınırdışı edilmeli :)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.