Ailem Kocaeli Buluşmalarının ilki yoğun ilgi gördü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütüncül sosyal hizmet yaklaşımı ile kadın, çocuk ve ailelere verdiği hizmeti genişleterek ‘Ailem Kocaeli Buluşmaları’ söyleşi programını başlattı. Antikkapı’da vatandaşın yoğun katılımı ile gerçekleşen programda Hatice Kübra Tongar ve Bekir Develi yer aldı.

KONULARIN YOĞUN OLDUĞU SEMİNER

‘Bağırmayan Anneler ve Babalar’ temalı söyleşi programında ‘’Çocuklarımıza neden bağırıyoruz? Öfkemi nasıl kontrol ederim? Bağırmamak için bir dakika mola! Bağırmadan çocuk yetiştirmenin yolları’’ gibi konuların yanında ‘’dijital platformların kullanımı, aile içi iletişim’’ gibi güncel konulara da değinildi.

HZ. ALİ’NİN SÖZÜ “ZAMANIN ŞARTLARI DEĞİŞİYOR”

Söyleşide, ‘’Anne tarafından Kocaeliliyim ben buraya her geldiğimde misafir gibi değil ev sahibi gibi hissediyorum’ diyerek sözlerine başlayan Hatice Kübra Tongar, “Ben aslında şu an bizim problem olarak gördüğümüz hiçbir şeyin konuşulduğu kadar problem olduğunu düşünmüyorum. İstatistiklere baktığımızda son 20-25 yılda neler değişmiş, her şey kötüye mi gitmiş her şey daha da kötüye mi gidiyor? Düşündüğümüzde ve istatistiki verilere baktığımızda görüyoruz ki pek çok şey ya aynı ya geriliyor sadece ne değişiyor? Toplum bilimci olarak sosyolojik bir okuma yaparsak Hz. Ali’nin yüzyıllar önce söylediği gibi, ‘Zamanın şartları değişiyor’ ve bizim zamanın şartlarına göre çocuklarımızı eğitmemiz gerçeği karşımıza çıkıyor” dedi.

DEVELİ: ÇOCUĞUNUZUN BAĞIMLI OLMASINI İSTER MİSİNİZ?

‘Ailem Kocaeli Buluşmaları’ söyleşi programına katılan Bekir Develi cep telefonlarını hayatımızda çok kullandığımıza ve bağımlılık yaptığına dikkat çekti. Develi, “İngiltere’de yapılan bir araştırmada 18-25 yaş arası gençlere, hayatınızdan şu an neyi çıkartırsak hayatınız altüst olur diye bir soru yöneltiliyor. Cevap olarak telefon seçeneğini söylüyorlar. Durum vahim. Telefonun hayatlarından çıkmasıyla zararlı alışkanlık yapan maddeleri bırakır gibi, vücutta yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Ailelere şunu sormak gerekli; çocuğunuzun madde bağımlısı olmasını ister miydiniz? İnterneti ciddiyetle düşünmemiz gerekli. Niçin kullanıyoruz, hayatımızda neden var, niçin seyrediyoruz? Bağımlılık mevzusunu ciddi gündeme almak gerekiyor. İnsanın değişmeyen en önemli ihtiyacı sosyalizasyon dediğimiz iletişim. Aile içi iletişimde olmak zorundayız. Birçoğumuz çocuklarımızın neyi sevdiğini, neye ilgi duyduğunu, kalbinin neye çarptığını bilmiyoruz bazen biliyoruz bildiğimiz şey hoşumuza gitmiyorsa değiştirmeye çalışıyoruz ve bu çok kaygı verici bir durum” ifadesini kullandı.

ANNE BABALAR SEMİNERDE MİNİKLER EĞLENCEDE

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ilerleyen günlerde bu tür söyleşi programlarının devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların davetli olduğu seminere, çocukları ile katılmak isteyenler için “güvenli çocuk oyun alanı” oluşturuldu. Seminer boyunca çocuklar okul öncesi öğretmenler eşliğinde oyun alanı içinde eğlendi. Çocuklara söyleşi sonunda patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı macunu ikram edildi. Ayrıca çocuklara oyun alanında İbiş, Nasreddin Hoca gibi karakterler hikâyeler anlattı, çocuklar için yarışmalar ve yüz boyama etkinlikleri düzenlendi.