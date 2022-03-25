25 Mar 2022 - 09:58- Gündem G: 25 Mar 2022 - 09:59

Kartepe’de Ahmet Yenilmez büyük ilgi gördü

Kartepe’de 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle “Korkmaz” adlı tiyatro oyununu sahneleyen ünlü Oyuncu Ahmet Yenilmez, daha sonra söyleşide gençlerle bir araya geldi. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Şehitlerimiz geri dönemeyecekleri cepheye gittiler” dedi.

Kartepe’de Ahmet Yenilmez büyük ilgi gördü mask

Kartepe Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Destanı münasebetiyle düzenlenen etkinliklerde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Tiyatro ve Sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez, “Korkma” adlı tek kişilik oyunla Kartepelilere unutulmaz anlar yaşattı.

DÖNMEYECEKLERİNİ BİLE BİLE GİTTİLER

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, öğrencilerin arasında tiyatro gösterisini izledi. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kısa kesitlerin yer aldığı tiyatro gösterisinde usta sanatçı Ahmet Yenilmez, izleyicilerden tam not aldı. Tiyatro gösterisi sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Tiyatro gösterisinde Kınalı Hasan’ın hikayesinde o gün cepheye giden yüzbinler, sadece savaşa gitmediler, sadece devletinin talimatını yerine getirmeye gitmediler. Çok net bilerek ölüme gittiler” dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLELEBET YAŞAYACAK

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Şehitlerimiz hepsi öleceklerini bilerek cepheye gittiler. Kınalı Hasan’ın annesi de biliyordu şehit olacağını. O evden çıkma anını düşünün. Dönmeyeceksin, şehit olmaya gidiyorsun. Onlar bizim için ölüme gittiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın üzerine bir daha marş yazılmayacaktır” açıklamasında bulundu. Belediye Başkanı Kocaman, Oyuncu Ahmet Yenilmez’e çiçek hediye ederken, Yenilmez çiçeği şehit yakınına hediye etti.

BAŞARACAKSINIZ

Kartepe Genç Akademi’de gerçekleşen söyleşi öncesinde Oyuncu Ahmet Yenilmez’e Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman tesis hakkında bilgi verdi. İnceleme sonrasında Başkan Kocaman’ı tebrik eden Oyuncu Yenilmez, öğrencilerle söyleşide “Akletmek” konusunu soru cevap şeklinde irdeledi. Yenilmez “Çok tuhaf bir zamana denk geldiniz, Ya başaracaksınız, ya başaracaksınız, ya başaracaksınız. Eğer siz başaramazsanız milli mücadelenin bir anlamı kalmayacak. Dünün önemini bilerek yarına hazırlanmalıyız. Çanakkale Destanı Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır” dedi.

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25 Mar 2022 - 09:58 - Gündem

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