Kartepe Zirvesi’ne gelen mimar ve şehir plancılarının; Kocaeli için bir sürprizi var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zirvesi kapsamında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi (İnterteks) için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) ile iş birliğinde çalışmalar başlattı. Bu çalışma kapsamında 14 farklı ülkeden gelen 16’sı yabancı 9’u Türk olmak üzere 25 şehir plancısı, Kocaeli’de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da bu genç ve profesyonel ekibi çalışma yaptıkları noktada ziyaret etti. ‘’Çıkacak olan sonucu heyecanla bekliyorum’’ dediği projeyi hazırlayan genç mimarlar, proje çalışmalarının yanı sıra Kocaeli’de olmaktan mutluluk duyduklarını, Kocaeli için sürpriz bir çalışma yürüttüklerini söylediler.

‘’ÖYLE BİR ÇALIŞMA OLSUN Kİ DÜNYADA SES GETİRSİN’’

Başkan Tahir Büyükakın, ziyarette ISOCARP Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Planlama Profesyonelleri Program Direktörü Doç. Dr. Zeynep Günay ile farklı ülkelerden gelen şehir ve bölge planlamacısı ve mimarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, İngilizce konuştuğu genç mimarlara, ‘’Farklı bakış açıları görmek istiyoruz, bu sebeple sizlerin bakışını projesini merakla bekliyorum. Öyle bir çalışma yapın ki; dünyada ses getirsin. Sizlere beklentilerimizi özellikle söylemedik burada daha özgün çalışmanızı istiyoruz. Burayı ilk gördüğünüzde nasıl gördüğünüz, ne düşündüğünüz bizim için önemli. Sizin bakış açınızı önemsiyoruz’’ dedi.

‘’BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM ‘’

Başkan Büyükakın, 14 farklı ülkeden gelen şehir planlamacısı ve mimarlara Kocaeli’yi nasıl bulduklarını da sordu, Kamboçyalı genç mimar, “Bu güne kadar İstanbul’u da, Kocaeli’yi de bilmiyordum. Bu çalışma sayesinde burada olmaktan mutluyum” diyerek duygularını ifade etti. Mimarlar, Kocaeli’ye hayran kaldıklarını, ülkelerine döndüklerinde tarih ve turizm kenti Kocaeli’nin gönüllü tanıtımını yapacaklarını söyledi. Günlerdir fuar merkezi (İnterteks) için çalışma yürüten mimarlar, Başkan Büyükakın’ın ilgisinden ve ziyaretinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

BAŞKAN: HEYECANLA BEKLİYORUM

Çalışmaları heyecanla beklediğini yineleyen Başkan Büyükakın, Fuar Merkezi alanının mevcut yerini en güzel şekilde ve çok yönlü kullanılabilen bir alan olarak değerlendirmek istediklerini söyledi. Yapılacak çalışma sonucunda ortaya çıkacak projeler, Kartepe Zirvesi’nin 2. günü olan 25 Mart Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrıpaşa Salonunda saat 14.00’teki oturumda kamuoyu ile paylaşılacak. Başkan Büyükakın da oturuma katılarak, projeleri detaylı bir şekilde inceleyecek.