25 Mar 2022 - 10:01- Gündem G: 25 Mar 2022 - 10:03

KOVİAD, Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği, sağlık hizmeti alımında Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti. İki kurum arasında imzalanan sözleşme gereği Dernek Üyeleri ve birinci derece yakınları tüm branşlarda geniş bir yelpazede sunulan sağlık hizmetinden indirimli olarak faydalanabilecek.

KOVİAD, Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti mask

Atakent Cihan Hastanesi, Kocaeli’de sağlık hizmeti kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu amaçla, çeşitli kurum, kuruluş, sendika ve derneklerle bir araya gelen Hastane, imzaladığı sözleşmeler ile geniş kapsamda sağlık hizmeti sunumu taahhüt ediyor. Hastane ile indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzalayan KOVİAD, üyelerine ve birinci derecedeki yakınlarına sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Dernek ile sözleşmeyi imzalayan Özel Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm ise KOVİAD gibi değerli bir kurumla sözleşme imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek kendilerini tercih ettikleri için teşekkür etti.

25 Mar 2022 - 10:01 - Gündem

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