Atakent Cihan Hastanesi, Kocaeli’de sağlık hizmeti kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu amaçla, çeşitli kurum, kuruluş, sendika ve derneklerle bir araya gelen Hastane, imzaladığı sözleşmeler ile geniş kapsamda sağlık hizmeti sunumu taahhüt ediyor. Hastane ile indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzalayan KOVİAD, üyelerine ve birinci derecedeki yakınlarına sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Dernek ile sözleşmeyi imzalayan Özel Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm ise KOVİAD gibi değerli bir kurumla sözleşme imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek kendilerini tercih ettikleri için teşekkür etti.
25 Mar 2022 - 10:01- Gündem Güncelleme: 25 Mar 2022 - 10:03
KOVİAD, Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti
Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği, sağlık hizmeti alımında Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti. İki kurum arasında imzalanan sözleşme gereği Dernek Üyeleri ve birinci derece yakınları tüm branşlarda geniş bir yelpazede sunulan sağlık hizmetinden indirimli olarak faydalanabilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.