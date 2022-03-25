25 Mar 2022 - 10:03- Gündem G: 25 Mar 2022 - 10:05

Başiskele Belediyesi’nden özel çocuklu ailelere farkındalık eğitimi

Başiskele Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında Öğrenme Güçlüğü ve Özel Eğitimde Yaklaşımlar Semineri gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi’nden özel çocuklu ailelere farkındalık eğitimi mask

Başiskele’de vatandaşların her alanda kişisel gelişimine destek veren, sosyal yaşamlarına katkı sunan Başiskele Belediyesi, “2022 Kadın ve Aile Yılı”nda önemli bir etkinliğe daha imza attı. İlçede kadının ve ailenin güçlenmesi, sağlam temellere oturması ve kale gibi sağlam olması için KALE Modeli Projesi kapsamında eğitim seminerleri sürüyor. Başiskele’de dün akşam özel eğitime gereksinim duyan ailelere yönelik Öğrenme Güçlüğü ve Özel Eğitimde Yaklaşımlar konulu seminer düzenlendi. Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen seminere belediye başkan yardımcıları, ilgili müdürler, AKP Başiskele Kadın Kolları Başkanı Pınar Yolcu Sekmen ve çok sayıda Başiskeleli vatandaş katıldı.

AİLELERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Uzman eğitimciler Ergoterapist Ayşenur Kandar ve Özel Eğitim Öğretmeni Hülya Çelik’in sunumuyla yapılan seminerde, ergoterapinin anlamı, özel eğitimdeki önemi, duyu bütünleme, öğrenme güçlüğünün tanılama ve ailelerin bu süreçte yaşadıkları problemler, öğrenme güçlüğünde ailelerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar gibi konular katılımcılara anlatıldı.

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklu ailelere önemli tavsiyelerde de bulunan eğitmenler, bu zorlu süreçte ilk yapılacak iş bir anne baba için ne kadar zor olsa da çocuğun bu durumunu kabullenmesidir. Bu durumun çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimi ve ailenin huzuru açısından çok önemli olduğu belirtildi.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Özel çocuklar için erken teşhisin çok önemli olduğu belirtilen seminerde ailelere şu uyarılarda da bulunuldu: “Gelişim basamakları açısından 0-6 yaş çok önemlidir. Öğrenmenin çok hızlı gerçekleştiği ve birçok sorunun da daha başındayken çözülebildiği bir yaştır. Bu zamanlarda çocuklar sosyalliğe ilk adımı atarlar, akran iletişimini öğrenmeye başlarlar. Normal gelişim basamaklarını bilmek burada kilit noktadır. Çocuğun yaşına uygun becerileri yapamıyor olmasının tespiti bununla sağlanabilmektedir. Herhangi bir farklılık sezildiğinde uzman yönlendirmesi yapmak erken teşhis ve müdahale için büyük önem arz etmektedir.”

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarıyla birlikte seminere katılım gösteren anne ve babalar semineri gönül rahatlığıyla dinlerken, çocuklar da etkinlik alanında maskotlar ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.
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25 Mar 2022 - 10:03 - Gündem

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