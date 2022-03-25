4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama

Jeol.müh. Behzat G. - Daha önce Tüpraş ' a 4km mesafede oturduğundan, bu tür olayları şehir olarak hep beraber yaşadık ve gördük. Beklentimiz, beklenen büyük İstanbul depreminde Tüpraş ve birçok Sanayi tesisimiz zarar görmesin. AFAD depremi önceden tespit yapıp insanları kurtarır beklentisindeyiz.