25 Mar 2022 - 10:04- Asayiş G: 25 Mar 2022 - 10:13

4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama

Kocaeli’de 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama geldi.
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama mask

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinde (Tüpraş) gece saatlerinde parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralanırken Tüpraş konuyla alakalı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

25 Mar 2022 - 10:04 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Jeol.müh. Behzat G. - Daha önce Tüpraş ' a 4km mesafede oturduğundan, bu tür olayları şehir olarak hep beraber yaşadık ve gördük. Beklentimiz, beklenen büyük İstanbul depreminde Tüpraş ve birçok Sanayi tesisimiz zarar görmesin. AFAD depremi önceden tespit yapıp insanları kurtarır beklentisindeyiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 11:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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