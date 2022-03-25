Kent merkezine 40, İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede yer alan Kartepe Kayak Merkezi'nde ilkbaharda etkili olan kar yağışının kayak sezonunu uzatması dolayısıyla hareketli günler yaşanıyor. Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe ağaçlarıyla kaplı, Samanlı Dağları'ndaki 3 güzergahtan çıkılabilen kayak merkezinde tatilciler, ağaçların arasında oluşturulan pistlerde zirveden aşağı kayıyor. İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya en yakın tesiste, günübirlik tatilciler de kayak merkezinde sunulan imkanlardan faydalanıyor. Normal şartlarda mart ortasında karların erimesiyle sona ermesi beklenen kayak sezonu, yeni yağışla uzadı.
25 Mar 2022 - 10:09- Gündem Güncelleme: 25 Mar 2022 - 10:12
Kayak sezonu uzayan Kartepe'de kar keyfi sürüyor
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, ilkbaharda etkili olan kar yağışı kayak sezonunu uzattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.