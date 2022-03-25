Kartepe Teleferik Projesi ihalesinde en düşük teklifi Leitner ve S.P.A. ortaklığı verdi

Eylül 2017 tarihinden beri çeşitli gerekçelerle ertelenen, bir türlü başlanılamayan ve ihaleleri iptal olan Kartepe Teleferik Projesi için 25 Ocak’ta ihale yapılmış, yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklifler verilmesi nedeniyle ihale, iptal edilmişti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu tarafından yapılan açıklamada, firmalar tarafından verilen tekliflerin yeni güncelleme yapılmış olmasına rağmen yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde kalması nedeniyle ihale komisyonu tarafından iptal edildiği açıklanmıştı.

EN DÜŞÜK TEKLİFİ GRAN YAPI-PAM ORTAKLIĞI VERMİŞTİ

25 Ocak’ta yapılan son ihalede 3 firmanın son teklifleri kapalı zarflarda alınmıştı. Yaklaşık maliyeti 157 milyon 953 bin 179 TL 99 kuruş olarak belirlenen teleferik projesi için Grand Yapı+Pam İnşaat ortaklığı 318 milyon TL ile en düşük teklifi verirken, Leintner+SPA ortaklığı 349 milyon TL, Bartholet AG+Kır Tur ortaklığı 328 milyon TL teklif vermişti.

YAKLAŞIK MALİYET İKİ KATI ARTTI

Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel başkanlığında Büyükşehir Belediyesi ihale toplantı salonunda gerçekleştirilen ihalede teklifler EKAP üzerinden elektronik olarak alındı. Söz konusu projenin muhammen bedeli artan maliyetler nedeniyle 309 milyon 596 bin 318 TL 81 kuruş oldu. Bir önceki muhammen bedelin iki katı olan yeni bedel kapsamında aradaki fark 151 milyon 643 bin 138 TL 81 kuruş oldu.

EN DÜŞÜK TEKLİF LEITNER-SPA ORTAKLIĞI

Leitner ve S.P.A. ortaklığı 334 milyon 400 bin TL teklif verirken Doppelmayr ve Grand Yapı ortaklığı 335 milyon TL teklif verdi. İhale kapsamında yapılan değerlendirmenin ardından kazanan firma belli olacak.