“İkinci vatanım Kartepe, diyeceksiniz”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ‘Biz Bize Gençlik Buluşmaları’ kapsamında KOÜ Kartepe Turizm Fakültesi öğrencilerle bir araya geldi. Programda konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, “Daha önce Kartepe Belediye Başkanımızı ziyaret etmiştik. Kendisi de bizlere geleceğini söyledi. Bugün bir araya geldik. 130 binin üzerinde nüfusu bulunan Kartepemizin belediye başkanı öğrencilerimizle bir araya gelmesi çok güzel bir durum” dedi.

“KIBRIS İKİNCİ VATANIM”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Üniversiteyi Kıbrıs’ta okudum. İkinci vatanımdır Kıbrıs. 10 sene sonra sizler de ikinci vatanımız Kartepe diyeceksiniz. Uzun süre babamın yanında marangozluk yaptım. Satış temsilciği yaptım. İnandığınız yolda emek vermeden hiçbir yere varılamaz. Kartepe’yi tanımanızı isterim. İlçemizin en önemli turizm yerlerinden biri Ormanya’dır. Türkiye’nin en güzel kirazı, ayvası Kartepe’de yetişmektedir. Kartepe gibi bir ilçe yok” dedi. Kartepe’de gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kocaman “Sizler bizim kültür elçilerimizsiniz” dedi.

“ÇOK ŞANSLIYIZ”

Başkan Kocaman’ı dikkatli ve ilgiyle dinleyen öğrenciler merak ettikleri tüm soruları sordular. Sohbetten keyif alan öğrenciler, “Mustafa Başkanı tanıdığımıza çok memnun olduk. Bildiğimiz başkanlardan farklı, çok dinamik, enerjik, güler yüzlü, içten ve samimi. Çok yakın hissettirdi bize. Ego ve kibir yok. Kartepe’de okuduğumuz için çok şanslıyız” dediler. Ardından KOÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, Başkan Kocaman’a teşekkür plaketi verdi.