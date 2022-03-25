25 Mar 2022 - 14:20- Siyaset G: 25 Mar 2022 - 14:21

YRP Derince, Esnaf Odası’nı ağırladı

Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Bekir Sargın ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yak...
YRP Derince, Esnaf Odası’nı ağırladı mask

Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Bekir Sargın ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve yönetimine ziyarette bulundular. Oda Başkanı Sargın, ilçede faaliyet gösteren esnafın istek, dilek ve beklentilerini her kesime ilettiklerini belirtti. İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ise, “Derince’de faaliyet gösteren esnafımızın gelişebilmesi, büyüyebilmesi için esnafımızın yüzünü güldürecek her türlü konuda kendilerine destek veriyoruz, her zaman yanlarındayız. Ben buradan odanın yeni yönetim kuruluna başarılar diliyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
# YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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25 Mar 2022 - 14:20 - Siyaset

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