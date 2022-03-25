Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Bekir Sargın ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve yönetimine ziyarette bulundular. Oda Başkanı Sargın, ilçede faaliyet gösteren esnafın istek, dilek ve beklentilerini her kesime ilettiklerini belirtti. İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ise, “Derince’de faaliyet gösteren esnafımızın gelişebilmesi, büyüyebilmesi için esnafımızın yüzünü güldürecek her türlü konuda kendilerine destek veriyoruz, her zaman yanlarındayız. Ben buradan odanın yeni yönetim kuruluna başarılar diliyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
25 Mar 2022 - 14:20- Siyaset Güncelleme: 25 Mar 2022 - 14:21
YRP Derince, Esnaf Odası’nı ağırladı
Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Bekir Sargın ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanı Yak...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.