İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik, İlçe Başkan Yardımcıları, Kadın Politikaları Yöneticileri ve Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Doğukan Erginalp ile birlikte Belsa Plaza esnafını ziyaret ettiler. Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, "Büyük bir ilgiyle bizleri karşılayan esnafımız ziyaretlerimizden memnuniyetlerini belirttiler. Bir esnafımız, ‘N'olur gelin ülkemizin üstüne güneş gibi doğun, bizi bu iktidardan kurtarın’ şeklinde tepkisini dile getirdi. İktidar mensupları rahat ve konfor içinde yaşarken vatandaşımız zor günler geçiriyor. Bizler, İzmit’imizde adım atmadık sokak bırakmayacağız. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in önderliğinde güneş gibi doğmaya hazırız" ded
25 Mar 2022 - 14:20- Siyaset Güncelleme: 25 Mar 2022 - 14:22
“Akşener’in önderliğinde güneş gibi doğmaya hazırız”
İlçe teşkilatı ile birlikte Belsa Plaza esnafını gezen İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, “Bir esnafımız, ‘N'olur gelin ülkemizin üstüne güneş gibi doğun, bizi bu iktidardan kurtarın’ dedi. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in önderliğinde güneş gibi doğmaya hazırız" dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.