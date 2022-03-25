İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yıldız Atik, İlçe Başkan Yardımcıları, Kadın Politikaları Yöneticileri ve Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Doğukan Erginalp ile birlikte Belsa Plaza esnafını ziyaret ettiler. Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, "Büyük bir ilgiyle bizleri karşılayan esnafımız ziyaretlerimizden memnuniyetlerini belirttiler. Bir esnafımız, ‘N'olur gelin ülkemizin üstüne güneş gibi doğun, bizi bu iktidardan kurtarın’ şeklinde tepkisini dile getirdi. İktidar mensupları rahat ve konfor içinde yaşarken vatandaşımız zor günler geçiriyor. Bizler, İzmit’imizde adım atmadık sokak bırakmayacağız. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in önderliğinde güneş gibi doğmaya hazırız" ded