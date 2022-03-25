25 Mar 2022 - 14:25- Ekonomi G: 25 Mar 2022 - 14:26

Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu

Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre mart ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı mart ayında ilimizde yüzde 71 ile geçen aya göre 0.1 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 77.3 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0.7 puan, geçen yılın aynı ayına göre 2.6 puan arttı” dedi.

ÜRETİM VE İHRACATA YANSIMALARI

Kapasite kullanımlarındaki artışın, üretim ve ihracata da yansımalarını beklediklerini söyleyen Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 61’i kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda; kimya, makine, metal, elektronik plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

FİRMALARIN BEKLENTİLERİ

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Firmaların iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; yüzde 24’ü nisan ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 18’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 22’si dış siparişlerinin nisan ayında arttığını belirtirken, yüzde 20’si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 58’inde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” diye konuştu.

25 Mar 2022 - 14:25 - Ekonomi

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