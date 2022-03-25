‘’Sağlık ve sosyal hizmetlerde Kocaeli çok başarılı hizmetler yapıyor’’

Kartepe Zirvesi 2022’nin 2. gününde Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrıpaşa Salonundaki ilk oturumun konuşmacıları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Asmin Kavas Bilgiç, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, Pamukkale Üniversitesi Tancu Söyleyici, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Hamza Ateş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Müslüm Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Suna Ersavaş Kavanoz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Nisa Erdem, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit oldu. Oturum başkanlığını Oturum Başkanı Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mengi üstlendi.

KÜRESEL SORUNLARLA KÜRESEL MÜCADELE

Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Covid-19 salgını çerçevesinde görev ve sorumluluklarının dünya örnekleri üzerinden değerlendirilmesi konusu ele alındı. İlk oturumun başkanı Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mengi önderliğinde gerçekleşti. İlk oturumun ilk konuşmacısı Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, pandemi ile mücadelede Unesco öğrenen kentler küresel ağı konusuna değindi. Torlak, “Küresel sorunlarla küresel mücadele etmek gerekir. Öğrenen kentlere benzer kentler seçilip, sisteme üye kentlerle karşılaştırmalı analiz yapılarak, Unesconun odak ağına baktık buna göre de tablomuzu oluşturduk. Kentler arasında karşılaştırmasına baktık. Öğrenen kentler benzer kentler arasında hiçbir fark olmadığını fark ettik aynı zamanda öğrenen kentlerin pandemiye hazır olmadığını gördük. 7 milyona yakın can kaybı yaşandı. Çünkü dünyanın daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki gıda sıkıntısına ve iklim krizlerine hazırlıklı olmalı gerekli önemler alınmalıdır” dedi.

DEVLETLER, YEREL YÖNETİMLER İLE İŞBİRLİĞİNDE OLMALI

Oturuma katılan Müslüm Yıldız devletler yerel yönetimlerle işbirliği etmeli sözüyle dikkat çekti. Yıldız, “Pandemiye karşı hemen hemen tüm devletler yerel yönetimler ile iş birliği içerisinde mücadele etmelidir” diyerek yöntem ve durum çalışmalarına değindi. Yıldız, “Araştırma, durum çalışması olarak tasarlanmış olup örnek kurum olarak örgütsel düzeyde Kocaeli İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu seçilmiştir. Bu araştırmanın en önemli bulgusu, Covid 19 pandemisinin toplum ve şehir üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma konusunda işlem etkinliğinin, merkezî yönetim ile yerel yönetimler ve sivil toplum arasındaki yönetişim ve iş birliği inisiyatifleri ile doğru orantılı olarak artması olmasıdır” diye ifade etti.

VERİMLİK VE ETKİNLİĞİN REKABETİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Nisa Erdem, “’Yerel diplomasi’ faaliyetlerinin pandemi ile mücadelede etkisi nedir sorusunu cevaplamak üzerine kurulu’’ dedi. Erdem, “Yerel diplomasi bilgi alışverişinin en iyi uygulamalarının yapıldığı bir alan. Hükümetler arası ilişkilere dayandığından yerel diploması daha işlevsel bir alandır. Yerel diplomasinin pandemi ile mücadelede etken bir alan olduğunu düşünüyorum” dedi. Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit ise ‘’Yakın geçmişte özel sektör kuruluşlarının etkinlik, etkililik, verimlilik ve rekabet edebilirliği sağlamak adına geliştirdiği en önemli planlama yaklaşımlarından birisi, “stratejik planlama” şeklinde kendin göstermiştir. Belediyelerin 2019 yılında hazırlamış oldukları stratejik planları 2020 yılında negatif sonuç verdi’’ ifadesini kullandı. Toplantının sonunda sunum yapan tüm hocalara katılım sertifikası verildi.

ŞENRİN SOSYAL DEĞİŞİMİ VE POLİTİKALAR

Günün sabah bölümündeki diğer oturumda ise sosyal politikalar ve şehirlerin sosyal sorunları ele alındı. Oturuma katılan Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murad Canbulut, Saraybosna Üniversitesi Doç. Dr. Emine Yaman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. M. Fatih Bilal Alodalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Sevinç, Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Güler, Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Burak Mert Parlıyan katıldı.

KOCAELİ BAŞARILI BİR ÖRNEK

Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan Dirençli şehirler için kırılgan toplulukların güçlendirilmesi ile Türkiye’deki romanlar örneğini konu aldı. Taylan, “Nitel bir araştırmaya dayanan çalışmada bu veriler, 2021 yılı kasım ayında, Türkiye genelindeki 25 farklı şehirden Roman kanaat önderinin katıldığı odak grup görüşmesinden elde edildi. Yaşadığımız sorunlar nedir bizler ne bekliyoruz araştırdık. Yardım kısmı bu işin son ayağıdır. Çalışmalar arttı roman açılımı süreci başlatıldı strateji belgeleri hazırlandı. “Romanların “ eğitim”, “barınma”, “istihdam”, “ sağlık” ve “sosyal hizmetler” konularındaki sorunları ve bu sorunların çözümündeki öneriler ele alınmalı. Mesleki eğitimlere yönlendirilmeli diye düşünüyorum Kocaeli de bu başarılı gerçekleşiyor. Çalışmalarımda gördüm bunun yanı sıra istihdam politikaları geliştirilmeli strateji belgeleri 2022’de devam etmeli” dedi.

KIRSAL VE BÖLGESEL KALKINMANIN ÖNEMİ BÜYÜK

Dr. Öğr. Üyesi Altınbaş Üniversitesi Murad Canbulut ise sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınmadan bahsetti. Canbulut, “Kırsal kalkınma, bölgesel kaynakların etkin kullanımı ve ekonomik bir değere dönüştürülmesi kadar sosyal ve entelektüel sermayenin oluşturulması, kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi ve tüm birikimin sürdürülebilir bir çerçevede sadece kentlerin değil kırsalın da kalkınması önemli. Genç neslin nüfusunun kırsalda azalması önemli bir sorun. Ekosistem çeşitliliğinin sağlanması, bölgenin farklı açılardan cazibe merkezi haline getirilmesi, istihdam, eğitim, teknoloji adaptasyonu gibi çok boyutlu bir çerçevede bölge yönetiminin ele alınması özellikle tarıma dayalı ekonominin ağırlıklı olduğu kırsal bölgelerde bölge gelişimine katkı sağlayacaktır. Genç kesim kırsala çekilmeli ata mirasına sahip çıkması sağlanmalı. Kadınlar istihdama dahil edilmeli öne plana çıkarılmalı kadın kooperatifleri dahil edilmeli diye düşünüyorum” dedi.

COVİD-19’UN OLUMLU YANI DÖNÜŞÜM SAĞLADI

Kartepe Zirvesinde yer alan Doç. Dr. Emine Yaman akademisyen bir annenin Covid-19 sürecinde ev karantinasında yaşadığı sorunları, olası çözüm yollarını hayat geçirilmesi gerektiği vurgusunda bulundu. Yaman, “Gerçek hayattaki problemleri ne kuralsız ne de katı bir disipline bağlı kalarak çözemeyeceğini anlamış ve daha gerçekçi ve pratik çözümler üretmiş, hatta bu durumu avantaja çevrildi. Babalar büyük iş düştü dönüşüm sağlandı evrim gerçekleşti babaların evle bütünleştirdi” dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. M. Fatih Bilal Alodalı ise sosyal belediyecilik alanına dikkat çekti, “Klasik belediyecilik hizmetleri yanında belediyelerin görev ve faaliyet alanları genişletilerek, sosyal ve kültürel alanda da hizmet sunmaya yönelik sorumlulukların artırıldığı gözlemlenmiştir.” dedi. Prof. Dr. Burak Mert Parlayan ise kentsel yoksulluk karşısında Roman toplumunun kent ile nasıl bütünleştiğini dile getirdi. Ayrıca kentin belirli bölgelerinde direnç noktaları oluşturduğu, ortaya çıkan bu durumun nedenleri, yapılanlar ve yapılması gerekenler çalışmanın ana konusunu oluşturduğuna dikkat çekti.