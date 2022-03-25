Veli-Der’den okul öncesi zorunlu din dersi açıklaması!

Öğrenci Veli Derneği Veli-der Kocaeli Şubesi bugün yaptığı basın açıklamasında Okul Öncesi ve Örgün Eğitimde, zorunlu olarak verilen din eğitimini eleştirdi. Veli-Der Kocaeli Şubesi Sekreteri Ayşe Irmak tarafından yapılan açıklamada Baran Dergisi Yazarı Taha İnci’nin “4-6 yaşındaki çocuklara dini eğitim şart” başlıklı yazısında Atatürkçü Düşünceyi ve Veli-Der Denizli Şubesini açık açık hedef göstermesine tepki gösterildi. Açıklamaya Veli-Der Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı ÇYDD Meral Dönmez, Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, Eğitim Sen Sekreteri Ömer Furkan Özdemir, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı katıldı.

“TARTIŞMAYA AÇILMADI”

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan Milli Eğitim Şurasına değinerek açıklamasına başlayan Ayşe Irmak, “Yedi yıl aradan sonra yapılan Şurada 128 tavsiye kararı alınmıştı. Bu kararlar içerisinde usule aykırı olarak alınan, en dikkat çeken ve tartışmalı olanı ise Okul öncesi Din Eğitimiydi. “Okul Öncesi Eğitim Programında, çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak, din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır” kararını Uzman Eğitim bilimciler ve Pedagogların görüşü alınmadan, öneren grubun tavsiye kararı üzerine, konu tartışmaya açılmadan, Milli Eğitim Şurasında alelacele oylamaya sunup, davetliler arasından oy çokluğu ile kabul edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“ZORUNLU DİN DERSİ DAYATILMAKTADIR”

Okul Öncesi ve Örgün Eğitimde, Din Eğitiminin, zorunlu olarak verilmesinin; çocukları ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan olumsuz etkilediğini ifade eden Irmak, “Daha sonra düzelmesinin mümkün olmadığı kişiliklerinde kalıcı ya da telafisinin çok zor olduğu pedagoglar ve psikologlar tarafından açıklanmaktadır. Buna rağmen Bilimsel Eğitim, göz ardı edilerek, AİHM kararları yok sayılarak, ülkemizin altında imzası olduğu Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve ilgili yasalar çiğnenerek Okul Öncesi, Din Eğitimi ve okullarda zorunlu din dersi dayatılmaktadır” dedi.

“DİN KARŞITLIĞI GİBİ GÖSTERİLİYOR”

Veli-Der olarak, bu dayatmalara karşı olduklarını belirten Irmak, “Mart ayı başında imza kampanyası başlattık. Bu kampanya gerici çevreleri rahatsız etmiş olacak ki bu çevrelerin temsilcilerinden biri olan Baran Dergisi, gerici zihniyetini diline yansıtarak, Atatürk’ü ve Cumhuriyetin kazanımlarını küçümseyip, değersizleştirmeye çalışmış, yaptığımız çalışmaları ve yazıları çarpıtarak; laik, bilimsel, demokratik, parasız eğitim talebimiz din karşıtlığıymış gibi gösterilerek Derneğimiz ve Denizli Dernek yöneticisi arkadaşlarımız Elif Bekçi Hanım, aşağılanmaya çalışılmış ve hedef gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARI KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Irmak açıklamasında, “Biz de diyoruz ki, tüm Veli-Der yöneticileri ve üyeleri olarak; Şube Başkanımızın yanındayız, Elif Bekçi hanıma karşı yapılan her şey, bize yapılmış demektir. Bu gerici, çağ dışı zihniyete karşı, hukuki, demokratik ve meşru her türlü yollarla mücadele edeceğiz. Ülkemiz tarihi ne yazık ki, aydınlığı boğmak isteyenlerin şiddet eylemlerine sahne oldu ve bu nedenle arkadaşlarımızın güvenliğinden endişe duyuyor, Baran Dergisinin hakkımızda yaptığı yalan, iftira, aşağılayıcı ifadeler ve bizleri, hedef gösteren yazılarından dolayı savcılığa Genel Merkez düzeyinde, suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Çocuklarımızı asla karanlığa teslim etmeyeceğiz. Laik, bilimsel, demokratik, parasız eğitim mücadelemizden asla ödün vermeyeceğimizi bildiririz” dedi.