Gebze Adliyesi’nde ‘çanta arama’ protestosu!

Edinilen bilgilere göre Pazartesi günü itibariyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlarının da çantalarının X-Ray cihazından geçirilmesi kararı alındı. Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, baro yöneticileri ve çok sayıda avukat bugün adliye içerisinde bir araya gelerek kararı protesto etti.

“OLAĞAN ŞÜPHELİ KABUL EDEN UYGULAMA”

Başkan Candemir yaptığı açıklamada, “Gebze Adliyesi’nde çalışma yerlerimizde taramadan yani arama yapılmak suretiyle sokulmaya çalışıyoruz. Yargının zorunlu unsuru olan, hukuk devletinin teminatı avukatları olağan şüpheli kabul eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan hukuka aykırı karara itiraz ediyoruz ve bu karara uymayacağımızı, kanuna aykırı olan bu emre memurlar tarafından da uyulmamasını beyan ediyoruz. Savunma hakkının olağan şüpheli olarak kabulü hukuk devletinin yok sayılmasıdır. Biz bu kararı kabul etmiyor, bundan sonra da mesleğin onuruna ve itibarına sahip çıkarak meslektaşımız olan hakim ve savcılar nasıl buraya giriyorsa öyle girmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz” ifadelerine yer verdi.