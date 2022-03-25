25 Mar 2022 - 14:56- Gündem G: 25 Mar 2022 - 14:57

Gebze Adliyesi’nde ‘çanta arama’ protestosu!

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatların da çantalarının aranması kararı sonrası Kocaeli Barosu ve çok sayıda avukat adliyede kararı protesto etti. Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir yaptığı açıklamada, “Yargının zorunlu unsuru olan, hukuk devletinin teminatı avukatları olağan şüpheli kabul eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gebze Adliyesi’nde ‘çanta arama’ protestosu! mask

Edinilen bilgilere göre Pazartesi günü itibariyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlarının da çantalarının X-Ray cihazından geçirilmesi kararı alındı. Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, baro yöneticileri ve çok sayıda avukat bugün adliye içerisinde bir araya gelerek kararı protesto etti.

OLAĞAN ŞÜPHELİ KABUL EDEN UYGULAMA”

Başkan Candemir yaptığı açıklamada, “Gebze Adliyesi’nde çalışma yerlerimizde taramadan yani arama yapılmak suretiyle sokulmaya çalışıyoruz. Yargının zorunlu unsuru olan, hukuk devletinin teminatı avukatları olağan şüpheli kabul eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan hukuka aykırı karara itiraz ediyoruz ve bu karara uymayacağımızı, kanuna aykırı olan bu emre memurlar tarafından da uyulmamasını beyan ediyoruz. Savunma hakkının olağan şüpheli olarak kabulü hukuk devletinin yok sayılmasıdır. Biz bu kararı kabul etmiyor, bundan sonra da mesleğin onuruna ve itibarına sahip çıkarak meslektaşımız olan hakim ve savcılar nasıl buraya giriyorsa öyle girmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

25 Mar 2022 - 14:56 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Korkunuz Neden - hayırdır işinize gelmeyen bir savcının daha defterinin dürülmesimi lazım hani mahkemede öldürülen kiraz gibi ( contasından şüphesi olmayan çeşmesinden korkmazmış)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 16:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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