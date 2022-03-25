Büyük Türkiye Partisi'nin İzmit İlçe Başkanı Cemalettin İnce oldu

Büyük Türkiye Partisi Kocaeli'de teşkilatlanma çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyük Türkiye Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'na Tansu Çiller ekibine yakınlığıyla bilinen Cemalettin İnce atandı. DYP çizgisinde yıllarca siyaset içerisinde yer alan, Tansu Çiller'in Genel Başkanlığı döneminde Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Cemalettin İnce resmen İzmit İlçe Başkanı oldu. Büyük Türkiye Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'na atanan Cemalettin İnce ilçe yönetimini de oluşturdu. 7 kişilik ilçe heyeti çalışmalarına başlayacak.

İZMİT İLÇE YÖNETİMİ

1 Cemalettin İnce

2 Veysel İşkodra

3 Salih Demirtaş

4 Fehmi Acar

5 Mevlüt Akkurt

6 Ayhan Reka

7 Kadir Nazlıgül