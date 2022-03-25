25 Mar 2022 - 14:57- Siyaset G: 25 Mar 2022 - 15:01

Büyük Türkiye Partisi'nin İzmit İlçe Başkanı Cemalettin İnce oldu

Tansu Çiller'in başına geçeceği Büyük Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'na Orhan Karayel'i atadıktan sonra, ilçelerde düğmeye bastı. Büyük Türkiye Partisi'nde açıklanan ilk ilçe İzmit oldu. İzmit İlçe Başkanlığı'na Cemalettin İnce atandı.

Büyük Türkiye Partisi'nin İzmit İlçe Başkanı Cemalettin İnce oldu mask

Büyük Türkiye Partisi Kocaeli'de teşkilatlanma çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyük Türkiye Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'na Tansu Çiller ekibine yakınlığıyla bilinen Cemalettin İnce atandı. DYP çizgisinde yıllarca siyaset içerisinde yer alan, Tansu Çiller'in Genel Başkanlığı döneminde Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Cemalettin İnce resmen İzmit İlçe Başkanı oldu. Büyük Türkiye Partisi İzmit İlçe Başkanlığı'na atanan Cemalettin İnce ilçe yönetimini de oluşturdu. 7 kişilik ilçe heyeti çalışmalarına başlayacak. 

İZMİT İLÇE YÖNETİMİ

1  Cemalettin İnce

2  Veysel İşkodra

3  Salih Demirtaş

4  Fehmi Acar

5  Mevlüt Akkurt

6  Ayhan Reka

7  Kadir Nazlıgül

25 Mar 2022 - 14:57 - Siyaset

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Yorumlar

(4)
04

Mert Seçmen - FOSİLLER MÜZEYE ,

HERHALDE CİLLER AİLESİNİN PARASI BİTTİ GENE GELİP MEMLEKETİ BİR YOKLAYACAKLAR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 16:23
03

Lazo - Aynı metodu iki defa deneyip farklı sonuçlar beklemek ahmaklıktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 16:09
01

Ayhan Yalçın - Öncelikle tebrik ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 25 Mart 15:17
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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