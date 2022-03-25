İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi ve Yal Yolları Yeniden Düzenleme Projesi kapsamında çalışmalara tüm hızıyla devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU bölgede yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlara İzmit Belediyesini hedef aldığı bir kısa mesaj yolladı. İlçe belediyesi olarak 20 yıldır yapılmayanı yapan İzmit Belediyesinin hedef alındığı kısa mesaj sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Siyaset anlayışınız batsın!” dedi.
“YILLARDIR CESARET EDEMEDİLER”
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Fethiye Caddesi’nin en dar sokaklarında titizlikle çalışıldığını gösteren Özmural paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sorumluluğunda olmasına rağmen yıllardır yapmaya cesaret edemeyen, kazdıkça diz boyu rezilliklerin çıktığı İzmit’in göbeği Fethiye Caddesi’nde su kesintisini bu şekilde duyurdu İSU. Kendi yapması gereken altyapı masrafını da İzmit Belediyesine yıkan bu anlayış mesajı eksik yazmış. “Fethiye Caddesi’ni yapan Fatma Kaplan Hürriyet” diye belirtmesi gerekirdi ki tam olsun. Siyaset anlayışınız batsın”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Derinceli - bize isu demeyin tüylerimiz diken diken oluyor, sadece çenesuyunda stad önündeki caddeden bahsedeyim, 2 ylıda 100 metrelk caddenin alt yapısını yaptılar, iki yıl boyunca hergün oradan yüzlerce araç geçti ve araçlar zarar gördü hep, hiç düşünmediler buradan araç geçiyor çalşma yapalım ama biten yerleri iyileştirelim araçlar geçsin diye, sonra çalışma bitti iki yılda yüz defa bozuldu yaptıkları yer, sıfır alfalt üç ay içinde 80 defa tekrar kazılıdı yama atıldı, yazıklar olsun, gelin şimdi tekrar bakın sanki suriye savaşı çenesuyunda çıkmış gibi, bu isu heryerde böyle, doğal afet sanki.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.