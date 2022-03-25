Özmural: Siyaset anlayışınız batsın!

Derinceli - bize isu demeyin tüylerimiz diken diken oluyor, sadece çenesuyunda stad önündeki caddeden bahsedeyim, 2 ylıda 100 metrelk caddenin alt yapısını yaptılar, iki yıl boyunca hergün oradan yüzlerce araç geçti ve araçlar zarar gördü hep, hiç düşünmediler buradan araç geçiyor çalşma yapalım ama biten yerleri iyileştirelim araçlar geçsin diye, sonra çalışma bitti iki yılda yüz defa bozuldu yaptıkları yer, sıfır alfalt üç ay içinde 80 defa tekrar kazılıdı yama atıldı, yazıklar olsun, gelin şimdi tekrar bakın sanki suriye savaşı çenesuyunda çıkmış gibi, bu isu heryerde böyle, doğal afet sanki.