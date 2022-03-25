Pandemi ve Göç Kartepe Zirvesinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 2022 Kartepe Zirvesi’nin ikinci günü dolu dolu geçti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen oturumlarla devam eden Zirve’de, son iki yıldır tüm dünyayı her yönüyle etkileyen Pandemi ve Göç konuları ele alındı.

PANDEMİ VE GÖÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği Kartepe Zirvesi devam ediyor. Zirve’nin iki yıldır yapılamamasının nedeni olan Pandemi, Süleyman Paşa Salonu’nda öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda ele alındı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin toplumsal hayata etkileri ve şehir yaşamı oturumda tartışıldı. İkinci oturumda ise farklı nedenlerle yaşanan ve son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle dünya gündemini ilgilendiren ‘göç’ konusu masaya yatırıldı.

PANDEMİ İKİ BAŞLIKTA ELE ALINDI

Prof. Dr. Nilüfer Negiz başkanlığında yapılan ilk oturumda Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan salgının toplumsal hayata etkileri ve şehir yaşamına etkileri iki farklı başlıkta ele alındı.

“PANDEMİDEN KÜÇÜK ŞEHİRLER DAHA FAZLA ETKİLENDİ”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dr. Öğr. Gör. Seda Tapdik, oturumda, “Kent Yönetiminin Değişen Yüzü; Covid 19 Sürecinde Dirençli Belediyecilik” başlığı adı altında sunum yaptı. Dr. Öğr. Gör. Tapdik; Covid-19 sürecinin insanların bireysel olarak yaşam tarzlarına etkilerinin yanı sıra kent yaşamında büyük etkilere neden olduğunu belirterek, “Görüştüğüm belediyelerde Pandemiyle birlikte daha sistemli çalışmaya başlandığı ifade edildi. Büyükşehirlerin önemli bütçeleri olduğu için sıkıntı yaşanmadı ama küçük ve orta ölçekli şehirlerde ekstra kaynak harcanmasına neden oldu” ifadesini kullandı.

“PANDEMİ BİZE KOMŞULUĞU HATIRLATTI”

Kassel Üniversitesi’nden Dr. Nejla Kılınç, ‘Blücherstrasse’ - Sokak İnisiyatifinden Pandemi Zaferine başlıklı sunumunda Covid-19 salgınının toplumları oldukça sert etkilediği süreci değerlendi. Dr. Kılınç; Pandemide milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini yine çok sayıda insanın da işsiz kaldığını söyledi. Pandemi sürecinin insanlığa yeniden komşuluğu hatırlattığına dikkat çeken Dr. Kılınç, “Almanya’nın Kassel Şehrinde Blücher Sokağı var. Burada 35 yıl önce başlatılan topluluk bahçesi adı verilen bir insiyatif projesi var. Bu uygulama pandemi döneminde insanlara büyük bir katkı sağladı. Sokak sakinleri burada, fiziksel, ruhsal ve ekonomik olarak az hasarla pandemi dönemini geçirdi. Topluluk ruhunun yeniden doğuşuna olanak sağlayan sokak bize bu tür alanların kullanılmasının topluma nasıl etkisi olacağını görme fırsatı veriyor” ifadesini kullandı.

“AKILLI KENTLER, SALGINLARA KARŞI DİRENÇ GÖSTEREBİLİR”

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Gül ve Uşak Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Abidin Kemeç ile hazırladığı “Covid-19 Pandemisiyle Mücadelede Akıllı Kent Teknolojilerinin Rolünü” ele aldı. Sunumu yapan Uşak Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Abidin Kemeç; “Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını ülkemizde bir yıl sonra etkili oldu. Bu salgının ardından bazı ülkeler temizlik, maske, mesafe, seyahat kısıtlaması gibi koruyucu tedbirler aldı. Bazı ülkeler ise teknolojiyi kullandı. Dünya’da etkili olan birçok salgın meydana geldi. Covid-19 salgınıyla mücadele diğerlerinden farklı. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte Covid-19 salgınında teknolojik cihazlar kullanıldı. Belediyelerde bu mücadelede çeşitli teknoljik cihazlarla katılım gösterdi. Gelinen nokta bize şunu gösterdi; akıllı kentler teknolojisiyle hastalıklarla ve pandemi gibi konularda çözüm önerisi sunma kabiliyetine sahip. Bu o şehri dirençli bir şehire çeviriyor. Bunun en önemli kanıtı Çin. Çin teknolojik bir şehir ve pandeminin başlangıç noktası. Geldiğimiz noktada ise Çin pandemiyle mücadelede en başarılı ülke. Bunun nedeni Çin’in elindeki teknoloji” ifadesini kullandı.”

“KÜRESELLEŞME KAÇINILMAZ BİR GERÇEK”

Karabük Üniversitesi’nden Dr. Kemal Yavuz Ataman, “Küresel Şehirlerde Sosyo-Kültürel Değerlerin Korunması” başlığı altında değerlendirmede bulundu. Dr. Ataman; “Küreselleşme şehirlerin kaçınılmaz bir gerçeği. İnsan, ürün, bilgi, sermaye, hizmetin hareketi teknoloji ve ulaşım sayesinde hız kazandı. Küreselleşmeyi biz 2. Dünya savaşından sonra gördük. Sanayileşme ile birlikte gelişen ekonomi küreselleşmeyi farklı bir boyuta taşıdı” açıklamasında bulundu.