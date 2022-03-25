270 TL’lik 50 kg şeker çuvalı 700 TL oldu

Şekerde yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle, Türkşeker'in 270 liraya sattığı 50 kilogramlık şeker çuvalı 700 liraya kadar çıktı. Şekerle üretim yapan sektörlerde imalat ciddi oranda düştü. Artan maliyetle zor durumda kalan üretici, üretimden vazgeçme noktasına gelirken söz konusu sorunun şeker fabrikalarının özelleştirilmesi nedeniyle ortaya çıktığı ifade ediliyor. 2018 yılında bünyesindeki 25 fabrikadan 10'u özelleştirilince piyasadaki payı yüzde 65'ten yüzde 35'lere düşen Türkşeker'in, özelleştirmelerden önce piyasayı yönlendiriyordu.

RAFTA ŞEKER AZALIYOR

Kamuoyundaki şeker stokunun ağustos ayına kadar yeteceği dedikoduları sonrası vatandaş şekere deyim yerindeyse hücum etti. İzmit’teki zincir marketlerde raflarda bulunan ürünlerin sayısında ciddi düşüş yaşandı. Kimi marketlerde raflarda şeker bulunmazken kimi şubelerde ise bir hayli azaldı.

“700 LİRADAN VERİLİYOR”

Şeker fiyatları nedeniyle zor durumda olduklarını belirten Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, toptancılarda 50 kiloluk şeker çuvalının 400 liradan satıldığını ifade etti Aysel, “Dükkanlara 650-700 liradan veriyor. Bu konuda gerekli görüşmeler yapılıyor. Bakan ile görüşüldü. Bizde konunun takipçisiyiz. Toptancılar marketlere daha uyguna ürün verdiği için esnaf arkadaşlarımız elemanlarını marketlerden ürün almaya gönderiyor” dedi.

“ÜRÜN FİYATLARINA YANSIYACAKTIR”

“Şekerin fabrikadan çıkışı 270 lira. Toptancıdan çıkışı ise 400 lira ama esnafa 700 liradan geliyor” diyen Aysel, tek sıkıntılarının şeker olduğunu söyledi. Aysel, “Bu durumda ürünlerimize yansıyacaktır. Şu anlık bir zam artışı yok. Esnafımız stoklarındaki şekerlerden kullanıyor. Bu stoklarla Ramazan Ayı’nı atlatabiliriz gibi duruyor. Bayrama kadar şeker konusundaki sıkıntı çözülmezse zam yapmamız kaçınılmaz olur” dedi.

“KÜÇÜK ESNAF KAPANABİLİR”

Aysel, “Bizim geleneklerimizde bir şekilde bayramda baklava yapmak var. Evde yapanlara şeker sıkıntısı etkilemez ama şekeri toptancıdan alan esnafı etkiler. İster istemez pasta ve tatlı fiyatları da yukarı çıkacaktır. Büyük esnaf hem finansal güç hem de destekler olarak bazı şeyleri örtebiliyor ama küçük esnafta kapanmalara kadar yok açabilecek süreçler karşımıza çıkabilir. Küçük esnaf hijyen, imalat koşulları ve personel giderleri gibi birçok kalemi karşılayamıyor. Bu da işletmelerin kapanmalarının en önemli nedeni” şeklinde konuştu.

“İFLAS ETSEM DE ZAM YAPMAM”

Bekirdere’de hizmet veren tatlıcı Mahmut Usta sorumlusu Ahmet Bukin ise şekerin devlet kontrolünden çıktığını ifade etti. “Kim ne kaptıysa satıyor” diyen Bukin, “Şeker fiyatları 750-800 liraya dayandı. Yağ da aynı şekilde. Esnaf zor durumda. Fiyatlar satışlara da ister istemez yansıyor. Geçtiğimiz sene bugün şekerin torbasını 215 liraya alıyordum. 750 liraya kadar dayandı. Toptancılarda yok. Bu durum devletten çıktı. Kimseyi suçlamıyorum. Çoban hayvanı salmış çimene, kiminin tarlasına kiminin bostanına. Zam yapılacak. Ben zarar da etsem, iflas da etsem Ramazan ayından önce zam yapmam. Ramazan’a 1 hafta kala zam olmaz” dedi.

“AZALMA KORKUSU VAR”

Şeker bulabildiklerini ifade eden tatlıcı İbrahim Ilgın ise, fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. “Ürün var ama fiyatlar yüksek” diyen Ilgın, “Dar gözle bakmamak lazım. Dünya Covid’den çıktı. Covid herkesi etkiledi. Ukrayna-Rusya Savaşı’nda etkiledi. Burada buğday üretilir, başka yerde şeker kamışı. Hepsi etkiledi. Rusya şeker tahıllı ihracatı kararı etkiledi. Fiyatlar dünya çapında yükseliyor. Ürünün azalma korkusu ve stokçuların etkisi var. Duyumlar alıyoruz, Kocaeli’de bir toptancı 4 tır şeker indirdi. 500 bin liralık şekeri şimdi 1 milyona satacak. Dünyanın her yerinde sıkıntı çekiliyor. Yazık tabi. İnsanlar Ramazan’a giriyor. İster istemez fiyatlara yansıyor. 50 kilosunu 350 ye alabiliyorduk, 1 ay önceye kadar. Şekerler piyasadan çekildi. Şeker var” dedi.