25 Mar 2022 - 17:20- Gündem G: 25 Mar 2022 - 17:22

İzmit Belediyesi, okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kılıçarslan İlkokulu ve Ortaokulu’na spor malzemesi desteğini ulaştırdı

İzmit Belediyesi, okullara spor malzemesi desteğine devam ediyor mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, eğitime ve spora destek için okullardan gelen talep doğrultusunda spor malzemesi desteği sağlıyor. Öğrencileri spora teşvik etmek ve bir spor geleneği oluşturmak amacıyla okullara spor malzemesi yardımı yapmaya devam eden Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün Kılıçarslan İlkokulu ve Ortaokulu’na spor malzemesi desteğine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon üyesi Ercan Umutlu eşlik etti. Okul yönetimi İzmit Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti

25 Mar 2022 - 17:20 - Gündem

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