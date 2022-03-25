Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi 4514 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş araziye bırakılan onlarca iş makinesi lastiği henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Lastiklerden yükselen siyah dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, lastiklerden yükselen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, daha sonra bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.