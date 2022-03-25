25 Mar 2022 - 20:23- Gündem G: 25 Mar 2022 - 20:24

Şehir plancısı ve mimarlar, Kocaeli’deki fuar alanı için projelerini sundu

Kartepe Zirvesi çerçevesinde Kocaeli’de çalışma yürüten 25 şehir plancısı ve mimar, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi için projelerini paylaştı. Projeleri değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Fuar alanının kamusal alan olarak kalması fikri bana da çok sıcak geldi, olumlu bakıyorum" dedi.
Şehir plancısı ve mimarlar, Kocaeli’deki fuar alanı için projelerini sundu mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde İzmit Körfezi Sulak Alanı yanında bulunan Uluslararası Fuar Merkezinin mevcut yerinin değerlendirilmesi için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) ile iş birliğinde çalışmalar başlatmıştı. Çalışma çerçevesinde 14 farklı ülkeden kente gelen 16’sı yabancı 9’u Türk olmak üzere 25 şehir plancısı ve mimar, Kocaeli’de geniş bir çalışma yürütmüştü.

"Bütün bunları düşünmemize ihtiyaç vardı"

Çalışmalarını tamamlayan şehir plancısı ve mimarlar, Kartepe Zirvesi çerçevesinde düzenlenen özel oturumda 5 proje sundu. Projeleri değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Projelerinizde fuar alanını bir buluşma yeri olarak tasarlamışsınız. Doğayla, toplumla, tarihle, kültürle, sanatla ortak bir alan. İkinci fonksiyonumuz öğrenme, öğrenmenin etrafında bir şeyler tasarlamışsınız. Geri dönüşümü, doğayı keşfetmeyi, kültürü, sanatı, kendini ifade etme yeri ve yerel kültürü tanıtma yeri olarak tasarlamışsınız. Buraya bir fonksiyonlandırma kararı verebilmemiz için bütün bunları düşünmemize ihtiyaç vardı. Dinlenme ve yenilenme alanı olarak da tasarlamışsınız. Yürüyerek, spor yaparak, aktivitelere katılarak dinlenmeyi ve yenilenmeyi önermişsiniz. Aslında özetlediğimizde burayı bir kamusal açık alan olarak kullanmamızı önermişsiniz. ’Burası kamuya kalsın, şehrin kendini yenileme alanı olsun’ demişsiniz" dedi.

"Kamusal alan fikrine olumlu bakıyorum"

Projelerin tartışılacağını ve ortak bir karar alınacağını kaydeden Büyükakın, "Kamusal alan olarak kalması fikri bana da çok sıcak geldi, olumlu bakıyorum. Ama ben ’Benim hoşuma gittiyse herkesin hoşuna gider’ diyemem. Bu fikirleri kamuoyu ile tartışacağız. Bu fikirler kamu için çok yararlı tartışmalar olacak. 5 gün gibi kısa bir sürede güzel fikirler çıkarmışsınız, ben beğendim. Bundan sonra teknik arkadaşlarımız devamını getirecekler. Sizin de bu emekleriniz boşa gitmeyecek, sizi tekrar Kocaeli’ye davet ederiz, bununla ilgili çalışmaları takip etme şansınız olur. Proje bittiği zaman hep beraber etkinlik yaparız, farklı alanlar gösteririz, orada da çalışmalar yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

25 Mar 2022 - 20:23 İHA Kocaeli- Gündem

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