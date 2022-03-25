25 Mar 2022 - 20:26- Gündem G: 25 Mar 2022 - 20:27

Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor

Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sahiplendirilerek, sıcak yuvalarına kavuşuyor.
Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor mask
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Merkezde yapılan yenilikler ve alınan teknolojik cihazlar sayesinde sokaklarda yaşayan hayvanlara acil müdahalede bulunularak, daha sağlıklı olmaları hedefleniyor. Sokak hayvanlarının ameliyatlarının da gerçekleştirildiği merkezde, 323 köpek ve 151 kedi kısırlaştırıldı. Sadece bu yıl içerisinde yapılan kısırlaştırma ameliyatı ise 150’ye ulaştı. Merkezde tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sahiplendirilerek, sıcak yuvalarına kavuşuyor.
# Sokak

25 Mar 2022 - 20:26 İHA Kocaeli- Gündem

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