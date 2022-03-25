Merkezde yapılan yenilikler ve alınan teknolojik cihazlar sayesinde sokaklarda yaşayan hayvanlara acil müdahalede bulunularak, daha sağlıklı olmaları hedefleniyor. Sokak hayvanlarının ameliyatlarının da gerçekleştirildiği merkezde, 323 köpek ve 151 kedi kısırlaştırıldı. Sadece bu yıl içerisinde yapılan kısırlaştırma ameliyatı ise 150’ye ulaştı. Merkezde tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sahiplendirilerek, sıcak yuvalarına kavuşuyor.
25 Mar 2022 - 20:26- Gündem Güncelleme: 25 Mar 2022 - 20:27
Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor
Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sahiplendirilerek, sıcak yuvalarına kavuşuyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.