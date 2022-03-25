Başiskele’de özel çocuklu ailelere farkındalık eğitimi verildi

İlçede kadının ve ailenin güçlenmesi, sağlam temellere oturması için KALE Modeli Projesi kapsamında eğitim seminerleri sürüyor. Bu kapsamda, Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen Öğrenme Güçlüğü ve Özel Eğitimde Yaklaşımlar semineri düzenlendi.
Ergoterapist Ayşenur Kandar ve özel eğitim öğretmeni Hülya Çelik’in sunumuyla yapılan seminerde, ergoterapinin anlamı, özel eğitimdeki önemi, duyu bütünleme, öğrenme güçlüğünün tanılama ve ailelerin bu süreçte yaşadıkları problemler, öğrenme güçlüğünde ailelerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar gibi konular katılımcılara anlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.