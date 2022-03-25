Açelya Akkoyun, dizi projesi için görüşmelerini sürdürüyor

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlik için Kocaeli’ye gelen gelen başarılı oyuncu ve yazar Açelya Akkoyun, çalışmalarından bahsetti. Akkoyun, "Bizim amacımız ünlü olmak değildi, bizim derdimiz o mesleği icra etmekti. Konservatuarı bitirdikten sonra televizyondan teklifler aldım. 1994-1995 yıllarında başrol teklifi aldım. Ben henüz çok küçüktüm, sevinçten havalara uçtum. İlk set günüm Maşukiye oldu. O zaman Kartepe yeni yeni oluşuyordu. Bir gün ’Keşke benim burada bir evim olsaydı’ dedim. O kadar istedim ki bunu. Aradan 2 yıl geçti, o dönemler Bodrum’daydım. Maşukiye’de görmediğim evi aldım. Kartepe Maşukiye aşkıma bakar mısınız?" dedi.
Dizi projesi için görüşmeler yaptığını ancak henüz kesinleşmediğini ifade eden Akkoyun, "Oyunculuk öyle bir şey ki başlangıcı olan ama noktası olmayan, ayakta durduğunuz her an mesleğinizi icra ettiğini bir alan. Yazdığım ’İyi Ki Kadınım’ kitabımın devamı da gelecek. Kitap yazmaya devam edeceğim. Bizim meslekte sahne tozunu yuttun mu sahneden inmezsin. Mürekkep yalamak, edebiyatla ilgilenmek de öyle bir şeymiş. İnsan bir kere o kitap tadına vardı mı sürekli devam ediyor" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.