Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zirvesi kapsamında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi (İnterteks) için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) ile iş birliğinde çalışmalar başlattı. Bu çalışma kapsamında 14 farklı ülkeden gelen 16’sı yabancı 9’u Türk olmak üzere 25 şehir plancısı, Kocaeli’de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da genç ve profesyonel ekibi çalışma yaptıkları noktada ziyaret etti.
Başkan Tahir Büyükakın, ISOCARP Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Planlama Profesyonelleri Program Direktörü Doç. Dr. Zeynep Günay ile farklı ülkelerden gelen şehir, bölge planlamacısı ve mimarlarla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükakın, "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz, bu sebeple sizlerin bakışını projesini merakla bekliyorum. Öyle bir çalışma yapın ki; dünyada ses getirsin. Sizlere beklentilerimizi özellikle söylemedik burada daha özgün çalışmanızı istiyoruz. Burayı ilk gördüğünüzde nasıl gördüğünüz, ne düşündüğünüz bizim için önemli. Sizin bakış açınızı önemsiyoruz" dedi.
Yapılacak çalışma neticesinde ortaya çıkacak projeler, bugün Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrıpaşa Salonunda saat 14.00’teki oturumda kamuoyu ile paylaşılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.