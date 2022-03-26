İki katlı evde yangın çıktı

Kandıra Özbey Mahallesi'nde T.O'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.