26 Mar 2022 - 09:47- Asayiş G: 26 Mar 2022 - 09:50

İki katlı evde yangın çıktı

Kandıra'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İki katlı evde yangın çıktı mask

Kandıra Özbey Mahallesi'nde T.O'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.

26 Mar 2022 - 09:47 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.586.909 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı mask
Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama mask
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş’tan açıklama
Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına Zabıta koştu mask
Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına Zabıta koştu
TÜPRAŞ’ta yangın! 4 kişi yaralandı mask
TÜPRAŞ’ta yangın! 4 kişi yaralandı
Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı mask
Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı
24 yaşında hayatını kaybetti mask
24 yaşında hayatını kaybetti
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL