26 Mar 2022 - 10:15- Asayiş G: 26 Mar 2022 - 10:18

Şehri birbirine kattılar, hem polisler hem kendileri kaza yaptı

Kiralıkları otomobilin ile şehir dışına çıkan iki kafadar, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Uzun süren kovalamaca ise kazayla noktalandı.
Şehri birbirine kattılar, hem polisler hem kendileri kaza yaptı mask
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İddiaya göre, İstanbul’dan araç kiralayan Ö.Z ve B.K, 34 EPZ 501 plakalı otomobil ile Kocaeli'ye geldi. Alkol alan ve il sınırları dışına çıkan iki arkadaşı polis ekipleri TEM otoyolunda durdurmak istedi. Ekiplerin uyarılarını dinlemeyen sürücü Ö.Z., kaçmaya başladı. Gişelerden çıkan iki arkadaş için uzun süre kovalamaca yaşandı. D100 karayolundan Kartepe istikametine giden araç adeta şehri birbirine kattı. Otomobili kovalayan polis ekibi, Kartepe İstasyon Mahallesi Serüven Sokak’ta boş araziye uçtu. Polisten kaçan araçta kaza yapınca iki arkadaş yakayı ele verdi.

34 EPZ 501 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.Z. ve yanında bulunan arkadaşı B.K. yaralandı. İki arkadaşın alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yaralılar polisin gözetiminde Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

26 Mar 2022 - 10:15 Kocaeli- Asayiş

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