Şehirler ve sanayinin dönüşümü karbon emisyonunu düşürmekten geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiği, yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katıldığı "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temalı “ Kartepe Zirvesi-2022” ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezindeki Selim Sırrıpaşa salonunda “Sanayinin Dönüşümü” ele alındı. İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas moderatörlüğünde gerçekleşen panele Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, LEED Yeşil Bina Sertifika Sistemi Yöneticisi Cemil Yaman, Industry 4.0 Platformu Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlıkaya, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Başkanı Tunç Atıl katıldı.

TÜM DÜNYANIN DÖNÜŞÜMDE OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ

Oturumda şehirlerin kalkınması için sanayinin dönüşümü konuşuldu. Programın moderatörü Doç. Dr. Çiğdem Nas, ‘’Tüm dünyanın dönüşümden geçtiği bir dönemdeyiz şu an sosyal ve ekonomik modele geçiş yapıyoruz. Enerji kaynaklarının değişimi birçok farklı alandan ibaret, bu sebeple çokta kolay değil. Peki bunlar nasıl olacak konusunda aydınlanmaya ihtiyacımız var’’ diyerek, sanayi ile kent yaşamının bütünleşmesine dikkat çekti.

DÜŞÜK KARBON SİSTEMİNE VE GEÇİLMELİ

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, ‘’Sanayi kentlerine çok yoğun bir göç olduğu görülmekte, söz konusu göç çarpık kentleşmeye sebep oldu. İlimizin aldığı göç standartların altında kaldığımızı göstermekte. Enerji yönetimi, atık yönetimi önemlidir. Kentsel dönüşüm bir fırsattır belli bir pilot bölgede ilçeler taşınarak model yürütülebilir. Konutlardaki atıkların arıtmadan geçirilerek çeşitli noktalarda kullanılması su ihtiyacını karşılamada faydalı olabilir. Düşük karbon sistemine geçilmelidir. Yeniden kullanım ve atık yönetimine ağırlık verilmeli, yeni teknolojilere geçilmeli, güneş enerjisi yatırımları ve enerji tasarrufu yapılmalı ve tüm bu çabaların maddi açıdan desteklenmesi gerekmektedir. Şehirlerdeki atık sular sanayilerde kullanılmalı, su buharı kullanılarak ısıtma sistemi gerçekleştirilmelidir’’ dedi.

YEŞİL BİNALAR TASARRUF SİSTEMLİDİR

Oturumun konuklarından Yaman, yeşil bina sertifikalı sistemler üzerine konuştu, fabrikalar ve binaların artık yeşil yapılmaya başlandığını anlattı ve yeşil binaların içeriğinden bahsetti. Yaman, “Yeşil binalar çevreci binalar olarak adlandırılıyor. Ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonunun düşürülmesi ile küresel ısınmanın da önüne geçilmiş oluyor, ışık kirliliğinin de önüne geçiliyor. Bu yeşil binalarda atıkların değerlendirilmesine de dikkat ediyoruz. Doğada var olan malzemelerin kullanılmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca bu binalar ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor, enerji su tüketimi yenilenebilir enerji kaynaklarına da değiniyor. Ayrıca bu binalar sağlık üzerine dizayn edilmiştir. Bina maliyetini arttırmadan sağlıklı ve destekli binalar oluşturuyoruz, çevreci ve sağlıklı malzemeler kullanarak binalar üretiyoruz” dedi

DOĞAL KAYNAKLARDAN YARARLANMA FIRSATI

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Başkanı Tunç Atıl, “Elektrik enerjisi üretimi yaparak başladık. Toprak kaynaklı ısı pompası ile devam ettik. Bu sayede doğal kaynaklardan yararlanma fırsatı yaratıyoruz. Optimum maliyetle ısıtma ve soğutma sorununu çözüyoruz. Yağmur suyunu da depomuzda topluyorduk ve bu suyu tarımda kullanıyorduk, onun yerine gri su oluşturduk. Atık suyu değerlendirdik ve bu sayede su tasarruflu sisteme geçtik. Sistemi kurmakla iş bitmiyor sürekli gözlemlemek de gerekiyor. Bu tarz sistemler oldukça makul maliyette ve düşük bütçeler gerektiriyor” dedi. Daha sonra sunum yapan tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edildi.