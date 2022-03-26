Ellibeş: Böyle bir muhalefete böyle güzel vatanımız emanet edilemez

AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi’nde ilk dönemin tamamlanmasının ardından mahalle başkanları ve yönetimlerinin yer aldığı ‘Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri’ eğitim programı başladı. Eğitim programı Kocaeli’nin yanı sıra Sakarya, Balıkesir, Denizli, Muğla, Yalova, Düzce, Edirne ve Kırklareli illerinde de gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

472 mahalle yönetiminde 3 binin üzerinde teşkilat mensubunun eğitime katılmasının beklendiği belirtilen Kocaeli programı İzmit Kadıköy Düğün Salonu ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi olarak iki ayrı noktada gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara sertifika verildi. İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen eğitim programına AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il başkan yardımcıları, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Hasan Ayaz ve teşkilat üyeleri katılım gösterdi. Programda Yazar Hikmet Genç -Siyasal İletişim ve Yeni Medya, Yazar Abdurrahman Uzun- Motivasyon, Yazar Tarkan Zengin- Etkili İletişim, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ- Teşkilatçılık eğitimleri verdi.

“TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA DURDU”

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, programda yaptığı konuşmada, “Teşkilatımızın uç beyleri olarak tanımlandırdığımız mahalle başkanlarımız. Sizler AK Parti’nin temel taşlarısınız. Bizim için çok özel bir yerdesiniz. 2 yılı aşkın bir zamandır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu 2 yıl herkes için zor geçti. 100 bine yakın insanımız bu süreçte vefat etti. Bu virüs bizim virüsümüz değil. Dünyada oluşuyor. Salgının zaralarını asgariye indirmek adına başka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz sıkı bir şekilde tedbirler aldık. Tam pandemiyi atlattık artık önümüze bakacağız derken Rusya, Ukrayna’yı işgal etti. Bu noktada Türkiyemiz dimdik ayakta durdu. İki liderle de irtibat kuran tek lider Recep Tayyip Erdoğan oldu” dedi.

“MUHALEFET NEREDE?”

“Seçime bir yıl kaldı” diyen Ellibeş, “İki liderle de irtibat kuran tek lider Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bunlar olurken muhalefet nerede? Bunlar hangi ülkede yaşıyor. Böyle bir muhalefete böyle güzel bir vatanımız emanet edilemez. Son iki ayda danışma meclislerimizi yaptık. Sandık yönetim kurulları oluşturuldu. Yakın bir zamanda teşkilat akademimizi başlattık bugün de siz mahalle temsilcilerimiz ile yapıyoruz. Seçime bir yıl kaldı. Kısa bir süre. Bir yıl boyunca oturmadan çalışacağız. Milletimizle gönül köprülerimizi oluşturacağız. Bugün davetimize icabet ederek salonu dolduran herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.

“RAFLARIMIZ AĞZINA KADAR DOLU”

Ellibeş’in ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Pandemi ve savaş sürecini yaşıyoruz. Özellikle çarşı, pazar ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor Bazı ürünlerin tedariği konusunda sıkınıtılar var. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ayçiçek yağında sıkıntı var diye bir televizyon kanalında söylendi sonra herkes yağa saldırdı. Geçen gün ise aynı sıkıntı şekerde yaşandı. Sonra bakanlar stoklarımız var diye açıklama yaptı. Bu tür fırsatçılara izin vermeyin. Avrupada, ABD’de raflarda ürün bulunmazken bizim raflarımız ağzına kadar dolu. Sayın Cumhurbaşkanımız arkamda böyle bir teşkilat var, benim daha çok çalışmam lazım diye düşünüyordur. Böyle dünya liderine sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Mahalle yönetimleri önemlidir. Bu ülkenin 2002 yılından bugüne gelmesindeki en önemli neden sizlersiniz” dedi. Konuşmaların ardından toplantının eğitim kısmı basına kapatıldı.