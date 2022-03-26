Ellibeş: Böyle bir muhalefete böyle güzel vatanımız emanet edilemez

AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi’nde ilk dönemin tamamlanmasının ardından mahalle başkanları ve yönetimlerinin yer aldığı ‘Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri’ eğitim programı başladı. Eğitim programı Kocaeli’nin yanı sıra Sakarya, Balıkesir, Denizli, Muğla, Yalova, Düzce, Edirne ve Kırklareli illerinde de gerçekleştirildi.
GENİŞ KATILIM
472 mahalle yönetiminde 3 binin üzerinde teşkilat mensubunun eğitime katılmasının beklendiği belirtilen Kocaeli programı İzmit Kadıköy Düğün Salonu ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi olarak iki ayrı noktada gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara sertifika verildi. İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen eğitim programına AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il başkan yardımcıları, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Hasan Ayaz ve teşkilat üyeleri katılım gösterdi. Programda Yazar Hikmet Genç -Siyasal İletişim ve Yeni Medya, Yazar Abdurrahman Uzun- Motivasyon, Yazar Tarkan Zengin- Etkili İletişim, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ- Teşkilatçılık eğitimleri verdi.
“TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA DURDU”
AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, programda yaptığı konuşmada, “Teşkilatımızın uç beyleri olarak tanımlandırdığımız mahalle başkanlarımız. Sizler AK Parti’nin temel taşlarısınız. Bizim için çok özel bir yerdesiniz. 2 yılı aşkın bir zamandır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu 2 yıl herkes için zor geçti. 100 bine yakın insanımız bu süreçte vefat etti. Bu virüs bizim virüsümüz değil. Dünyada oluşuyor. Salgının zaralarını asgariye indirmek adına başka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz sıkı bir şekilde tedbirler aldık. Tam pandemiyi atlattık artık önümüze bakacağız derken Rusya, Ukrayna’yı işgal etti. Bu noktada Türkiyemiz dimdik ayakta durdu. İki liderle de irtibat kuran tek lider Recep Tayyip Erdoğan oldu” dedi.
“MUHALEFET NEREDE?”
“Seçime bir yıl kaldı” diyen Ellibeş, “İki liderle de irtibat kuran tek lider Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bunlar olurken muhalefet nerede? Bunlar hangi ülkede yaşıyor. Böyle bir muhalefete böyle güzel bir vatanımız emanet edilemez. Son iki ayda danışma meclislerimizi yaptık. Sandık yönetim kurulları oluşturuldu. Yakın bir zamanda teşkilat akademimizi başlattık bugün de siz mahalle temsilcilerimiz ile yapıyoruz. Seçime bir yıl kaldı. Kısa bir süre. Bir yıl boyunca oturmadan çalışacağız. Milletimizle gönül köprülerimizi oluşturacağız. Bugün davetimize icabet ederek salonu dolduran herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.
“RAFLARIMIZ AĞZINA KADAR DOLU”
Ellibeş’in ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Pandemi ve savaş sürecini yaşıyoruz. Özellikle çarşı, pazar ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor Bazı ürünlerin tedariği konusunda sıkınıtılar var. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ayçiçek yağında sıkıntı var diye bir televizyon kanalında söylendi sonra herkes yağa saldırdı. Geçen gün ise aynı sıkıntı şekerde yaşandı. Sonra bakanlar stoklarımız var diye açıklama yaptı. Bu tür fırsatçılara izin vermeyin. Avrupada, ABD’de raflarda ürün bulunmazken bizim raflarımız ağzına kadar dolu. Sayın Cumhurbaşkanımız arkamda böyle bir teşkilat var, benim daha çok çalışmam lazım diye düşünüyordur. Böyle dünya liderine sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Mahalle yönetimleri önemlidir. Bu ülkenin 2002 yılından bugüne gelmesindeki en önemli neden sizlersiniz” dedi. Konuşmaların ardından toplantının eğitim kısmı basına kapatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Şimal61 - Allah bu milleti sizin zam zulmunüzden ve sizden kurtarsın,,akepeli olmayan insanların bu ülkede işe girme,iş alma şansı yok. Devletin yüz milyarlık dev tesislerini sattınız. Tank paleti katara hibe ettiniz. Milleti perişan ettiniz. Millet ilk seçimde bunun hesabını size soracak sayın elli beş,,,
Cenk Cemil - Sayın Ellibeş ! Kusura bakmayın ama, mezaerlıklar kendilerini bulunmaz bir Hint Kumaşı olarak görenlerle dolu ! Bu dünyada hiç bir ismin varlığı aranmaz !..
Ayhan Akar - Yirmi yıldır size emanet edilen devletin halini görmüyorsun galiba.
İzmi̇tli̇ - ESAS SİZLERE TESLİM BİR DAHA.CANINA OKUDUNUZ.MİLLET AÇLIKLA BOĞUŞUYOR.KENDİ ZENGİNİNİZİ YARATTINIZ.BOM BOŞ 55.
Vatandaş - MEMLEKET'İ Ne hale getirdiniz.Hala konuşuyorsunuz.Biz aptal değiliz,ama siz öyle görüyorsunuz.2023 'ü sabırla beklemekteyiz.Yüzünüzdeki kızarıklığı, hissediyorum..
Yasi̇n Şengel - TÜM PİSLİKLERİNİZ ORTAYA DÖKÜLECEK KORKUNUZU ANLIYORUN.55
Fulya Derin - Sayın Ellibeş , 20 yıldır fakirin parmağındaki bir yüzükle başlayan serüven saraylarla , uçaklarla , gemiciklerle devam ediyor. Ülkeyi batırdınız , varlıklarımızı sattınız. Mültecileri doldurdunuz. İşsizlik ve enflasyon 100 yıldır bu seviyede olmamıştı. Paramız en alt değerinde. Alım gücümüz bitti. Emekliler yaşam için savaş veriyor. Özgürlüklerimizi elimizden alıyorsunuz. Yetmemiş gibi hukuk guguk olmuş , yasalar uygulanmıyor. Kadınlarımız öldürülüyor. Doktorlarımıza söylenmedik laf vurulmadık yumruk kalmadı. Sizin vatan sever değil de , makam sever olduğunuz aşikarken nasıl oluyor da halen bu kadar adamı toplayabiliyorsunuz inanılmaz. Sayenizde resim netleşiyor evet artık bu ülke ve vatandaşlarını bende düşünmek istemiyorum ve yurt dışında iş arıyorum. İnşallah hastalanınca beceriksiz , bilgisiz doktorlar tarafından bakılırsınız. Hiç birinizin yatacak yeri yok. Bunca insanın günahı ve hakkı ile acı çekerken belki de canınızın alınması için yüce Allah a yalvaracaksınız. Allah hepinizi islah etsin içinize birazcık vatan millet sevgisi versin.
Mehmet Kurt - 20 senedir size emanet edildi de ne gördük millet ile dalga mı geçiyorsun bunları söylerken insan biraz utanır ülkeyi bitirdiniz bari hatanızı kabul edin bu kadar pişkinlik olmaz.
Ersoy Kandemir - Kendi partinizde dahil olmak üzere aynı fikirdeyim !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.