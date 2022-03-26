26 Mar 2022 - 11:12- Spor G: 26 Mar 2022 - 11:14

Bilgili Kültür Okulları’ndan spor müsabakalarında büyük başarı
Bilgili Kültür Okulları’ndan spor müsabakalarında büyük başarı mask
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Başiskele’de bulunan Bilgili Kültür Okulları Artistik Cimnastik, Step-Aerobik ve Bocce’de Kocaeli Şampiyonu olarak Birincilikler yaşadığı spor branşlarına yenilerini ekledi. Akademik eğitimin dışında spor branşlarında da Kocaeli’nin önde gelen eğitim kurumlarından olmayı sürdüren Özel Bilgili Kültür Okulları 23 Mart tarihinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Müsabakalarında Minikler A kategorisinde öğrencilerimiz takım halinde Kocaeli Şampiyonu, 18 Şubat tarihinde düzenlenen Bocce turnuvalarında takım halinde Kocaeli Şampiyonu ve 17 Mart Tarihinde düzenlenen Step-Aerobik Müsabakalarında da takım halinde Kocaeli Şampiyonu olarak büyük başarılara imza attılar.

26 Mar 2022 - 11:12 - Spor

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