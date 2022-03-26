Bilgili Kültür Okulları’ndan spor müsabakalarında büyük başarı

Başiskele’de bulunan Bilgili Kültür Okulları Artistik Cimnastik, Step-Aerobik ve Bocce’de Kocaeli Şampiyonu olarak Birincilikler yaşadığı spor branşlarına yenilerini ekledi. Akademik eğitimin dışında spor branşlarında da Kocaeli’nin önde gelen eğitim kurumlarından olmayı sürdüren Özel Bilgili Kültür Okulları 23 Mart tarihinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Müsabakalarında Minikler A kategorisinde öğrencilerimiz takım halinde Kocaeli Şampiyonu, 18 Şubat tarihinde düzenlenen Bocce turnuvalarında takım halinde Kocaeli Şampiyonu ve 17 Mart Tarihinde düzenlenen Step-Aerobik Müsabakalarında da takım halinde Kocaeli Şampiyonu olarak büyük başarılara imza attılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.