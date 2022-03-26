CHP Kocaeli’nin de katıldığı kampta Kılıçdaroğlu’dan talimatlar!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) ‘İktidara Hazırız’ sloganıyla 24-25 Mart tarihleri arasında Antalya’da kampa girdi. Ana başlığın seçim olduğu kampta örgütün sorunları ve çözümleri, vatandaş ile temaslar, sosyal medya gibi konular görüşüldü. Kampa, milletvekilleri hariç CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, il ve ilçe başkanları, il kadın ve il gençlik kolları başkanları katıldı.

“CHP’Lİ OLMAK KISIR TARTIŞMALARDAN UZAK DURMAK DEMEK”

Yaklaşık 1300 üyenin katıldığı, iki gün süren kampın son gününde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP'nin saygıdeğer yöneticileri olarak bir aradayız. Biraz da dertleşeceğiz. CHP'li olmak sıradan bir olay değildir. CHP'li olmak demek toplumun saygı duyduğu kişi olmak demektir, demokrasiyi içselleştirmek demektir. Toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmemek demektir. Bilgili, birikimli olmak demektir. Dolayısıyla her bir CHP'linin böyle bir temel görevinin olması gerekiyor. Kısır tartışmalardan uzak durmak demektir CHP'li olmak demek. Ülkenin bu kadar sorunu varken başka alanlara değil sorunlara kilitlenmek demektir. Çözüm üretmek demektir. Her bir CHP'linin böyle tarihi bir görevi var. CHP'li olmak stratejik çalışmak demektir” ifadelerinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU’DAN YÖNETİCİLERE TALİMAT

“Bunu yapmadığımız taktirde biz çalışmıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Şu mahalle bana oy vermiyorsa, bir başka mahalle CHP'ye oy veriyor ve ben bütün enerjimi oy veren mahalliye harcıyor diğerine hiç gitmiyorsam biz çalışmıyoruz, üretmiyoruz, enerjimizi boşuna harcıyoruz demektir. Eğer ben bir kesimden oy alamıyorsam sorun o kesimde değil kendimizde aramamız gerekiyor. Niçin dertleşmiyoruz? En az ayda bir kez il başkanı, ilçe başkanı, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı toplanıp 'Ne oluyor' diye düşünüp tartışması ve eksikliklerini görmesi lazım. Bunu yapmadığımız taktirde biz çalışmıyoruz. Muhalefetin beni dinlediğinden çok daha fazla sizin dinlemeniz gerekir. Ben konuşuyorum, parti sözcümüz konuşuyor, grup başkanvekillerimiz konuşuyor. Yaptığımız açıklamalar eğer geniş kitlelere ulaşmak gerekiyorsa onu sizler oluşturacaksınız” şeklinde konuştu.

“TOPLUMU BÜTÜN BELALARDAN MİLLET İTTİFAKI OLARAK KURTACAĞIZ”

Millet İttifakı vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “İle, ilçeye gidecek olanlar sizlersiniz. Bütün il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız zor koşullarda görev yapan, her türlü engele rağmen halka hizmet götürmeye çalışan belediye başkanlarımızın başarısını meydan meydan anlatmak zorundasınız. Başarıları anlattığımız zaman özgüvenimiz artacaktır. Topluma söz verdim. Bu toplumu bütün belalardan Millet İttifakı olarak kurtaracağız. Bu toplumu huzura eriştireceğiz. Bu toplumun unuttuğu kucaklaşmayı yeniden hayata geçireceğiz” dedi.

KOCAELİ’DEN KİMLER KATILDI?

Söz konusu kampa CHP PM Üyesi Tahsin Tarhan, ilçe başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Zeki Karakadılar katılım sağladı. İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babasının rahatsızlığı dolayısıyla katılamadığı öğrenildi. 11 ilçe başkanının katılım sağladığı toplantıda geçtiğimiz günlerde Derince’de yaşanan görev değişikliği nedeniyle Derince’den katılım olmadı.